Под Керчью обнаружили 100-килограммовую бомбу

В поселке Багерово, который расположен недалеко от Керчи, была обнаружена бомба весом в 100 кг. Боевой припас был успешно уничтожен. Об этом сообщает пресс-служба МЧС РФ по Крыму.

В службу спасения поступило сообщение от местных жителей поселка Багерово о нахождении подозрительного предмета. По приезду на место, выяснилось, что это фугасная авиационная бомба весом в 100 кг (ФАБ-100).

Для проведения идентификации взрывоопасного предмета на место прибыли специалисты отделения пиротехнических работ Специального морского отряда ГУ МЧС России по Республики Крым.

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После осмотра специалистами бомба была извлечена из земли и уничтожена на специальном полигоне.

После подрыва проведено повторное обследования территории на наличие осколков взрывоопасного предмета, которые обнаружены не были. Всего в операции было задействовано 5 человек личного состава и 2 единицы техники.

В МЧС отмечают, если вы обнаружили подозрительные предметы, не следует самостоятельно их изучать. О находке оперативно сообщайте в правоохранительные органы или по телефону «101».

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