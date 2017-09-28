Под Керчью обнаружили сразу три бомбы

Жители близлежащих к Керчи поселков регулярно сообщают об обнаружении снарядов времен ВОВ. В этот раз предметы, похожие на бомбы, были найдены возле села Чистополье. Об этом сообщает пресс-служба МЧС региона.

Сообщение в службу спасения поступило от сознательного гражданина, который нашел некие металлические предметы в 5 км от села Чистополье Ленинского района. На место оперативно прибыла группа разминирования специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым.

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По итогам обследования территории, оказалось, что на месте находились 3 единицы взрывоопасных предметов времен ВОВ, которые были идентифицированы, как 1 снаряд фугасной авиационной бомбы весом в 100 килограмм (ФАБ-100) и 2 осколочных авиабомбы, весом 2,5 (АО-2,5) килограмм каждая.

Благодаря слаженным действиям специалистов отдела пиротехнических работ «опасные находки» были изъяты и вывезены на специальный полигон, где произошел их подрыв с учетом всех мер безопасности.

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