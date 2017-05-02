Под Керчью отключили воду

В двух посёлках под Керчью сутки не будет воды. Перебои с подачей водоснабжения связаны с чисткой резервуара. Об этом сообщает пресс-служба ГУП РК «Вода Крыма».
Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что в связи с проведением работ по чистке и мойке Комсомольского резервуара с 8:00 3 мая 2017 года до 8:00 4 мая 2017 года вода в район пос. Опасное и пос. Сипягино подаваться не будет.
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Население и предприятиям необходимо иметь запас питьевой воды на данный период.
Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма» приносит извинения за причинённые неудобства.
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