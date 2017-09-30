Под Керчью погиб мотоциклист, приехавший в Крым первым паромом

На трассе под Керчью произошло дорожно-транспортное происшествие. «Лоб в лоб» столкнулись микроавтобус и мотоцикл.

После длительного простоя Керченской паромной переправы, тысячи граждан начали разъезжаться по своим маршрутам. Попасть на первые паромы после 4 суток ожидания стремились многие.

Одним из таких стала молодая пара, путешествующая на мотоцикле. Они почти четверо суток ожидали переправы в порту «Кавказ» и вчера, первым же паромом, прибыли на полуостров.

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Однако, проехав буквально 25 километров от Керчи, произошло ДТП. Мотоцикл «в лоб» столкнулся с микроавтобусом.

Как сообщают очевидцы, что мотоциклист ехал с высокой скоростью, в результате чего удар при ДТП был такой силы, что у микроавтобуса, груженного фруктами, оторвало переднее колесо.

Водитель мотоцикла получил травмы не совместимые с жизнью.

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