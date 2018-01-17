Под Керчью поймали угонщика мопеда

Не застав хозяина дома, односельчанин похитил мопед. Возбуждено уголовное дело.

В дежурную часть ОМВД России по Ленинскому району обратился житель одного из сел Ленинского района с заявлением о краже мопеда стоимостью 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции опросили возможных свидетелей, провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий и по «горячим следам» установили, что к краже причастен 20-летний ранее не судимый местный житель.

Злоумышленник написал явку с повинной и признался, что ему нужны были деньги. Он пришел к знакомому односельчанину и, не застав последнего дома, похитил его мопед. Транспортное средство впоследствии продал, а деньги потратил на личные нужды.

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Следственным отделом ОМВД России по Ленинскому району в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного п.«в» ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Согласно действующему законодательству, молодому человеку может грозить максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы.



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