Под Керчью появится перехватывающая парковка

На месте бывшей военной базы недалеко от Керчи будет обустроена перехватывающая парковка. Об этом сообщает начальник управления ГИБДД МВД по Крыму Анатолий Борисенко в эфире радио «Спутник в Крыму».

В трёх километрах от Керчи в поселке Багерово на месте, где ранее располагалось военная авиабаза, вскоре оборудуют специализированную парковку для граждан, которые держат путь на Керченскую паромную переправу на личном автотранспорте.

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Основная функция перехватывающей парковки — обеспечить комфорт людей, если по погодным условиям закрыта переправа.

«Люди смогут не стоять вдоль дорог, а находится на специальных площадках, обеспеченных нормальными бытовыми условиями», — отметил Анатолий Борисенко.

Напомним, сегодня на переправу прибыл миллионный пассажир.

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