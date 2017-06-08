Под Керчью появится свое Мертвое море с грязью и технологиями

Чокракское озеро под Керчью может стать аналогом курортов Мертвого моря. На озере создадут новый бальнеологический курорт. Туристический кластер формируется в рамках федеральной целевой программы.

Об этом заявил министр экономического развития республики Андрей МЕЛЬНИКОВ, передает РИА Новости (Крым).

«Я уверен, что это будет уникальное место, с точки зрения притягательности людей, которые хотят повысить свое здоровье с помощью грязевого лечения. У нас один из мировых курортов, который раскручен, — это Мертвое море. Вот Чокрак в России может стать абсолютным конкурентом для Иордании и Израиля в этом плане», — сказал МЕЛЬНИКОВ и добавил, что для этого есть все возможности.

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По его словам, для того чтобы на озере Чокрак сделать «уникальную историю», нужны креативные люди, знания и технологии.

Соленое озеро Чокрак расположено недалеко от села Курортное Ленинского района, в 16 километрах от Керчи.

По утверждению ученых, грязи крымских озер в несколько раз ценнее грязевых ресурсов Мертвого моря.

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