Под Керчью появится зона с особыми условиями

Создание зон с особыми условиями использования территории поспособствует остановке застройки заповедников региона. В этом убежден глава республики Сергей Аксёнов.

Сергей Аксёнов намерен лишить Крым статуса региона, где можно самовольно застраивать различные территории, руководствуясь украинскими разрешительными документами.

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Особенные зоны планируется создать под Керчью, в Симферополе и Алупке.

Так, природный парк регионального значения «Караларский» вскоре может стать зоной с особыми условиями.

Напомним, что ранее председатель парламентского комитета по имущественным и земельным отношениям Евгения Добрыня отмечала, что наличие зон с архитектурно-планировочной организацией территории позволит навести порядок в сфере градостроительства и застройки, важных с исторической или экологической стороны, территорий.

Справка. Караларский заповедник расположен в 35 км от Керчи. Сегодня в Крыму это последний резерв для сохранения припонтийских степей. Территория парка представляет собой исключительно ценные по своему сочетанию и сохранности образцы типчаково-ковыльных степей, находящихся в состоянии, близком к естественному, и фактически не имеющих аналогов в Европе. Бескрайние просторы караларских степей обрываются у берега моря каменистыми обрывами, скальными уступами и открытыми бухтами с песчаными пляжами, вода в которых летом хорошо прогревается.

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