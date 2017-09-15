Под Керчью пройдет «Кубок Воспоро»

В День города под Керчью пройдет Открытый Республиканский Турнир по пауэрлифтингу и жиму лежа «Кубок Воспоро». Соревнования состоятся в пансионате Dancing Village.

Организаторами Республиканского Турнира выступили сразу несколько организаций: Министерство спорта Республики Крым, Федерация пауэрлифтинга Республики Крым, Федерация пауэрлифтинга города Керчи, Пансионат Dancing Village.

На спортивные соревнования в поселок Героевское съедутся представители разных городов России и ближнего зарубежья. За первенство будут соперничать спортсмены из пгт. Кировского, Феодосии, Симферополя, Ялты, Севастополя Курганинска, Новороссийска, Краснодара, Фролово, Павловска, Волгограда, Архангельска и команда из Донецка.

Читайте: В Керчи пройдет Кубок города по пауэрлифтингу и жиму штанги

Любители спорта смогут понаблюдать за соревнованием в онлайн-режиме. Прямая трансляция с турнира будет доступна по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=WOTk8dnd8tw&feature=youtu.be.

Турнир начнется 16 сентября в 16:00.

Для справки. Пауэрлифтинг – это силовой вид спорта (троеборье). Состоит из 3-х главных базовых упражнений: приседание со штангой, жим лежа на скамье и становая тяга от пола. Этот вид спорта тренирует не только тело, но и силу воли.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

