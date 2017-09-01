Под Керчью снесут самострой возле моря

Суд удовлетворил иск природоохранной прокуратуры по сносу самостроя. Помещение расположено в четырех метрах от береговой линии. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

В ходе проверки керченской межрайонной природоохранной прокуратуры прибрежной полосы Азовского моря, было обнаружено помещение, использующееся для отдыха без надлежащих документов.

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Согласно документам, точнее их отсутствию, данный земельный участок, расположенный в селе Курортное, является самовольно занятым. В связи с чем, природоохранной прокуратурой было подано исковое заявление в суд об освобождении участка путем снова постройки.

Иск прокурора был удовлетворен. Решение вступило в силу. В ближайшее время ответчики обязаны участок береговой полосы в первоначальное состояние, в том числе таким образом обеспечив свободный доступ к прибрежной территории и водному объекту.

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