Под Керчью столкнулись фура и внедорожник (фото)

На трассе Керчь-Феодосия произошло дорожно-транспортное происшествие. На месте находится «скорая».
Сегодня утром, 10 августа, на трассе между Керчью и Феодосией (вблизи села Горностаевка) случилось крупное ДТП. На большой скорости столкнулись фура Mitsubishi и кроссовер KIA.
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От силы удара фура перевернулась на обочину. Вторая машина также получила значительные повреждения в области капота, лобового стекла и двери водительского сидения.
На место оперативно прибыли сотрудники ГИБДД. О количестве пострадавших пока не сообщается, но на месте работает машина скорой медицинской помощи.
В районе аварии затруднено движение.
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