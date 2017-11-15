Под Керчью судовладелец «кинул» судно с экипажем

Двенадцать моряков с судна «Moryak» (IMO 8881266, флаг Палау) оказались в бедственном положении. Судовладелец бросил экипаж на произвол судьбы под Керчью и задолжал свыше $88 тыс. за восемь месяцев. Также, снабжение на борт поставляется нерегулярно. Моряки обратились обратились к инспектору ITF (Международная федерация транспортников) в Новороссийске Ольге Ананьиной с просьбой о помощи.

На сайте Мarine Тraffic, которое в реальном времени отслеживает перемещение судов по всему миру, указывается, что «Moryak» находится в данный момент в Керченском проливе, неподалеку от Керчи.

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Судно вышло 18 сентября из Севастополя в направлении турецкого порта Бандырма с грузом льна весом 1400 тонн. Когда «Moryak» дошел до Босфора, от судовладельца поступило распоряжение следовать в Керченский пролив, где теплоход находится до сих пор, — говорится в сообщении

По словам членов экипажа, на корабле — перебои с водой, закончились продукты, у моряков нет возможности сойти на берег, поскольку судно стоит в проливе в 12 милях от берега, а судовладелец не хочет оплачивать расходы агента и портовые взносы.

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Зарплата, согласно ведомости, подписанной капитаном судна, не выплачивалась с марта. Контракты на борту только у двух членов экипажа, да и контрактами их сложно назвать, поскольку они абсолютно не соответствуют требованиям международного законодательства, — заявила Ольга Ананьина. В документах, полученных от капитана судна, указано, что все распоряжения отправляются двумя представителями судовладельца: г-ом Чистяковым и г-ом Монастырским, с которыми вот уже несколько дней безуспешно пытаются связаться представители администрации флага Палау. До настоящего момента вышеуказанные господа не отреагировали ни на запросы государства флага, ни инспектора ITF .

Она утверждает, что представители страхового клуба British Steamship оплатили закупку продуктов на судно, но их пока не получается доставить на борт, поскольку для судна закрыта граница.

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