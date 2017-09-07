Под Керчью вновь обезвреживали авиабомбы

Сотрудники отдела пиротехнических работ успешно обезвредили несколько осколочных авиабомб. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Крыму.

Местные жители села Багерово Ленинского района обнаружили предметы, внешне напоминающие бомбы. После сообщения на линию Службы, на место оперативно оправились керченские специалисты в области пиротехники.

По результатам обследования территории, было обнаружено 5 осколочных авиационных бомб весом в 2,5 кг в тротиловом эквиваленте (АО-2,5).

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Благодаря слаженной и профессиональной работы специалистов отделения пиротехнических работ Специального морского отряда Главного управления МЧС России по Республике Крым, взрывоопасные предметы были успешно изъяты и уничтожены на полигоне.

Важно отметить, что керченские спасатели регулярно обезвреживаю бомбы времен Второй Мировой войны, которые местные жители находят на открытый территориях.

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