Крымские власти под государственные нужды для строительства Керченского моста намерены изъять 29 земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них.
Об этом стало известно из соответствующего документа, обнародованного Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым.
Исходя из вышеуказанного документа, цель изъятия земельных участков — государственные нужды в виде строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив, предусмотренное федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.
В список попало 29 объектов в Керчи общей площадью около 118 тысяч квадратных метров.
KerchINFO.com публикует полный список земельных участков и нежилых помещений, планируемых к изъятию.
1. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №485
2. Нежилое здание — г. Керчь, ТСН «СНТ»Залив», участок №485
3. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №292
4. Нежилое здание — г. Керчь, СОК Залив, участок №292
5. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №293
6. Нежилое здание — г. Керчь, СОК «Залив», участок №293
7. Земельный участок — г. Керчь, снт Залив, участок №589
8. Земельный участок — г. Керчь, в районе шоссе Героев Сталинграда
9. Земельный участок — г. Керчь, Садово-огородный кооператив «Залив», участок № 580(582)
10. Земельный участок — Ленинский район, на территории Октябрьского сельского совета, лот 15
11. Земельный участок — р-н Ленинский, на территории Октябрьского сельского совета, лот №16, участок №9
12. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок № 587
13. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №576
14. Земельный участок — г. Керчь, снт Залив, участок №579
15. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №584
16. Земельный участок — г. Керчь, СНТ Залив, участок №489
17. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок № 588-а
18. Земельный участок — г. Керчь, снт Залив, участок №483
19. Земельный участок — г. Керчь, снт Залив, участок №491
20. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №586
21. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок № 369
22. Земельный участок — Ленинский р-н, Октябрьский с/с, уч 2, лот 15
23. Земельный участок — р-н Ленинский, на территории Октябрьского сельского совета, лот 16, участок 7
24. Земельный участок — Ленинский район, на территории Октябрьского сельского совета, лот 16, уч 10
25. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №283
26. Нежилое здание — г. Керчь, СОК Залив, 283
27. Земельный участок — г. Керчь, Садово-огородный кооператив «Залив», участок №590
28. Земельный участок — г. Керчь, Садово-огородный кооператив «Залив», участок №488
29. Земельный участок — г. Керчь, Ленинский район, с. Октябрьское
Также ведомство сообщает, что в течении 60 дней со дня публикации данного сообщения необходимо подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества (с приложением копий документов, подтверждающих эти права) необходимо принести в одну из этих инстанций:
1. Совет министров РК (пр-т Кирова, 13, г. Симферополь, Республика Крым, с 9-00 до 17-30, перерыв с 13-00 – 14-00);
2. Администрация города Керчи (ул. Кирова, 17, г. Керчь,
Республика Крым);
3. Администрация Ленинского района (ул. Пушкина, 22, пгт Ленино, Ленинский район, Республика Крым).