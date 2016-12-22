Крымские власти под государственные нужды для строительства Керченского моста намерены изъять 29 земельных участков и объектов недвижимого имущества, расположенных на них.

Об этом стало известно из соответствующего документа, обнародованного Министерством имущественных и земельных отношений Республики Крым.

Исходя из вышеуказанного документа, цель изъятия земельных участков — государственные нужды в виде строительства автомобильной дороги и автомобильного подхода в г. Керчь к транспортному переходу через Керченский пролив, предусмотренное федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 11.08.2014 № 790.

В список попало 29 объектов в Керчи общей площадью около 118 тысяч квадратных метров.

KerchINFO.com публикует полный список земельных участков и нежилых помещений, планируемых к изъятию.

1. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №485

2. Нежилое здание — г. Керчь, ТСН «СНТ»Залив», участок №485

3. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №292

4. Нежилое здание — г. Керчь, СОК Залив, участок №292

5. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №293

6. Нежилое здание — г. Керчь, СОК «Залив», участок №293

7. Земельный участок — г. Керчь, снт Залив, участок №589

8. Земельный участок — г. Керчь, в районе шоссе Героев Сталинграда

9. Земельный участок — г. Керчь, Садово-огородный кооператив «Залив», участок № 580(582)

10. Земельный участок — Ленинский район, на территории Октябрьского сельского совета, лот 15

11. Земельный участок — р-н Ленинский, на территории Октябрьского сельского совета, лот №16, участок №9

12. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок № 587

13. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №576

14. Земельный участок — г. Керчь, снт Залив, участок №579

15. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №584

16. Земельный участок — г. Керчь, СНТ Залив, участок №489

17. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок № 588-а

18. Земельный участок — г. Керчь, снт Залив, участок №483

19. Земельный участок — г. Керчь, снт Залив, участок №491

20. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №586

21. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок № 369

22. Земельный участок — Ленинский р-н, Октябрьский с/с, уч 2, лот 15

23. Земельный участок — р-н Ленинский, на территории Октябрьского сельского совета, лот 16, участок 7

24. Земельный участок — Ленинский район, на территории Октябрьского сельского совета, лот 16, уч 10

25. Земельный участок — г. Керчь, СОК «Залив», участок №283

26. Нежилое здание — г. Керчь, СОК Залив, 283

27. Земельный участок — г. Керчь, Садово-огородный кооператив «Залив», участок №590

28. Земельный участок — г. Керчь, Садово-огородный кооператив «Залив», участок №488

29. Земельный участок — г. Керчь, Ленинский район, с. Октябрьское

Также ведомство сообщает, что в течении 60 дней со дня публикации данного сообщения необходимо подать заявления об учете прав на земельные участки и иные объекты недвижимого имущества (с приложением копий документов, подтверждающих эти права) необходимо принести в одну из этих инстанций:

1. Совет министров РК (пр-т Кирова, 13, г. Симферополь, Республика Крым, с 9-00 до 17-30, перерыв с 13-00 – 14-00);

2. Администрация города Керчи (ул. Кирова, 17, г. Керчь,

Республика Крым);

3. Администрация Ленинского района (ул. Пушкина, 22, пгт Ленино, Ленинский район, Республика Крым).

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