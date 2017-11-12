Под Симферополем перевернулся автомобиль

Сегодня в на трассе Симферополь-Феодосия произошла авария. Примерно в 30-ти километрах от Симферополя перевернулся микроавтобус. Движение транспорта в районе происшествия затруднено.

Как передают очевидцы, микроавтобус Mitsubishi перевернулся, машина сильно повреждена. Ещё у одного автомобиля разбита передняя часть. На месте работают сотрудники МЧС и пять машин скорой помощи. Очевидцы утверждают, что в микроавтобусе точно есть жертвы.

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Место аварии оцеплено ограждающей лентой. Движение транспорта регулируют спасатели. Причины и подробности дорожно-транспортного происшествия – выясняются.

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