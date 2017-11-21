Под трассу «Таврида» компания «ВАД» получила свыше 137 000 000 000 рублей

Участок федеральной трассы «Таврида» от Керчи до границ Севастополя будет строить АО «ВАД». Строительная компания стала единственным подрядчиком, принявшим участие в тендере на стройку км 0+000 – км 76 + 000 (начало участка по новому направлению в районе пос. Приморский). Документ размещён на портале госзакупок.
Сумма контракта составляет 137, 3 миллиарда рублей. Так, в планах выполняемого объёма работ на этот год выделят чуть более 17 миллиардов, в 2018 году – более 13 млрд. руб, в 2019 и 2020 годах – более 46 млрд. и 60 млрд. соответственно. Также в документе сказано, что окончание работ по объекту – 30 сентября 2020 года. Ввести объект в эксплуатацию должны 30 декабря 2020 года.
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Известны также гарантийные сроки по сданным работам дорожников. К примеру, на верхний слой покрытия гарантия – 4 года. На мосты, путепроводы, тоннели и эстакады – в два раза больше – 8 лет.
Уже в этом месяце дорожные рабочие начнут подготавливать территорию строительства, в том числе будут сносить зелёные насаждения, снимать растительный грунт, а также демонтировать линейные объекты в зоне строительства.
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Заказчиком выступает Служба автомобильных дорог Крыма. Строительство финансируется за счёт субсидий из федерального бюджета, в 2017-2019 годах бюджету Крыма в целях софинансирования расходных обязательств республики по реализации федеральной целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя до 2020 года».
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