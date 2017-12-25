Под ж/д подходы к Крымскому мосту выделят 70 участков в Ленинском районе

Федеральное агентство железнодорожного транспорта получило 70 земельных участков в Ленинском районе под строительство железнодорожных подходов к Крымскому мосту. Об этом стало известно в ходе сегодняшнего заседания Совета Министров.

В пояснительной записке к распоряжению республиканского правительства сказано следующее:

«Данный проект распоряжения подготовлен в связи с необходимостью передачи земельных участков (в Ленинском районе) из государственной собственности Республики Крым в федеральную собственность в рамках реализации объекта «Строительство железнодорожных подходов к транспортному переходу через Керченский пролив».

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Кроме этого в повестке сегодняшнего заседания Совета Министров доклад – Об изъятии земельных участков и объектов недвижимого имущества для государственных нужд (в целях строительства и реконструкции автомобильной дороги Керчь – Феодосия – Белогорск – Симферополь –Бахчисарай – Севастополь (граница Бахчисарайского района ( Трассы «Таврида» – прим. ред.)).

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