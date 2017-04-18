Подарите ребенку надежду на выздоровление

Уже больше года неравнодушные люди собирают средства на операцию маленькому Саше Сиривлину. Малышу всего два года, но он уже столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.
У малыша – последствия перинатального поражения центральной нервной системы. Ему до сих пор нужна любая помощь, ведь на операцию необходимо 18800 евро, что в переводе составляет более миллиона рублей. Операцию, которая даст малышу надежду на выздоровление, могут сделать в Германии.
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Вот и на недавно прошедшей ярмарке, посвященной светлому празднику Пасхи, жители города собрали двадцать тысяч рублей. Средства там же были переданы родителям ребенка. Не оставайтесь равнодушными и вы, ведь даже 50 рублей могут помочь.
Реквизиты для помощи:
РНКБ — 2200021066957531 Фукаева Ольга Юрьевна
Сбербанк для рублей -ждем выпуск новой Сбербанк для евро – 5469300739419551 Фукаева Ольга Юрьевна
QIWI-кошелек +79780018054
Билайн +79676624611
МТС +79780018054
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Реквизиты для помощи https://m.vk.com/topic-120799696_34826589
Документы https://m.vk.com/docs?oid=-120799696
История болезни https://m.vk.com/topic-120799696_34826681
Обоснование сбора https://m.vk.com/topic-120799696_34826147
Спецпост https://vk.com/wall-120799696_533