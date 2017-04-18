Подарите ребенку надежду на выздоровление

Уже больше года неравнодушные люди собирают средства на операцию маленькому Саше Сиривлину. Малышу всего два года, но он уже столкнулся с серьезными проблемами со здоровьем.

У малыша – последствия перинатального поражения центральной нервной системы. Ему до сих пор нужна любая помощь, ведь на операцию необходимо 18800 евро, что в переводе составляет более миллиона рублей. Операцию, которая даст малышу надежду на выздоровление, могут сделать в Германии.

Читайте: Мать-одиночка с двумя детьми может оказаться без жилья

Вот и на недавно прошедшей ярмарке, посвященной светлому празднику Пасхи, жители города собрали двадцать тысяч рублей. Средства там же были переданы родителям ребенка. Не оставайтесь равнодушными и вы, ведь даже 50 рублей могут помочь.

Реквизиты для помощи:

РНКБ — 2200021066957531 Фукаева Ольга Юрьевна

Сбербанк для рублей -ждем выпуск новой Сбербанк для евро – 5469300739419551 Фукаева Ольга Юрьевна

QIWI-кошелек +79780018054

Билайн +79676624611

МТС +79780018054

Группа Вконтакте https://vk.com/club120799696

Реквизиты для помощи https://m.vk.com/topic-120799696_34826589

Документы https://m.vk.com/docs?oid=-120799696

История болезни https://m.vk.com/topic-120799696_34826681

Обоснование сбора https://m.vk.com/topic-120799696_34826147

Спецпост https://vk.com/wall-120799696_533



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

