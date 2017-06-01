Подарки всем: в Керчи открыта новая спортивная площадка (фото)

В Керчи, в рамках празднования Дня защиты детей, после реконструкции начала функционировать новая спортивная площадка. В торжественной обстановке ее открыла председатель Керченского городского совета Лариса ЩЕРБУЛА.

На новой спортплощадке, по улице Юных Ленинцев, собрались жители района с детьми, а также юные представители футбольного клуба «Океан». После вступительной речи городского руководства, Ларисе ЩЕРБУЛЕ предоставили право сделать первый удар по воротам.

Следом за этим, между ребятами были разыграны памятные призы и подарки. Так, в набивании, лучших наградили новыми футбольными мячами. Остальным были вручены билеты в цирк.

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Но в этот день никто без подарка не ушел. всей остальной ребятне, присутствовавшей на мероприятии, были вручены купоны на аттракционы. А завершилось мероприятие футбольным матчем, который сыграли воспитанники ФК «Океан».

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