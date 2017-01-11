Если вы проживаете в загородном или частном доме, то надеяться на централизованную систему отопления не приходится. В тоже время невозможно обойтись и без горячей воды в жилище, а от примитивных печек, работающих на угле и дровах, мы уже давно ушли, ведь процесс их растопки хлопотный и грязный. Если вам повезло с газовой магистралью, то аппараты, работающие на газу – это то, что вам надо. В интернет-магазине «КупиТут» вы можете выбрать и купить газовые котлы в Керчи с доставкой по Крыму http://kupitut-crimea.ru/gazovye-kotly/.



Газовый агрегат позволит не только повысить температуру в помещении, но и удовлетворить потребности в горячей воде. Кроме этого, такие модели просты в эксплуатации. Все что необходимо сделать пользователю после подключения – настроить режим «зима/лето» и забыть о присутствии этой техники в доме.

Турбированный или атмосферный?

Стандартная схема газового аппарата предполагает наличие дымохода, через который осуществляется вывод продуктов сгорания за пределы помещения. Но теперь производители выпускают и другие модели, которые не предусматривают его наличие в системе. Отработанные газы и дым выходят через небольшое отверстие в стене, к которому подсоединена труба.

Разновидности газовых котлов

Компании-производители бытовой техники предлагают огромное количество газовых приборов для отопления дома. Поэтому, перед тем как совершить покупку, необходимо разобраться с их разновидностями. Решите, будет ли аппарат:

одноконтурным или двухконтурным (первые предназначаются исключительно для обогрева жилища, а вторые необходимы для обеспечения дома или квартиры горячей водой);

настенным или напольным (последние отличаются внушительными габаритами и мощностью. Модели, которые вешаются на стену, занимают минимум места, поэтому идеально подходят для небольших квартир);

оборудованный дымоходом, или же без него;

автономным или же энергозависимым.

Настенные газовые котлы

Настенные агрегаты оптимальны для помещений, площадь которых не превышает 350 квадратных метров. Они отличаются простотой в установке, небольшими размерами и привлекательным стильным дизайном. Выход продуктов горения в таких аппаратах может выводиться естественным путем через дымоход, или же в принудительном режиме

Напольные газовые котлы

Напольные модели предназначены для установках в помещениях большого размера. Они обладают внушительными габаритами и массой, ввиду чего их нельзя монтировать на стену. Более того, очень часто в своих домах делают специальный фундамент перед установкой агрегата. Эти приборы имеют более высокий КПД, если сравнивать их с настенными аналогами.

Существуют несколько деталей, благодаря которым удается повысить безопасность, стоимость при этом, конечно, будет несколько ниже.

датчик наличия пламени. Данный элемент в автоматическом режиме отключает подачу газа в том случае, если пламя погасло;

датчик, осуществляющий контроль за тягой;

термостаты, необходимые для отключения котла, если произошло отключение газа;

термостат.

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