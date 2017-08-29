Подъем арки: 12-часовая операция за 20 секунд (видео)

За подъемом железнодорожной арки Керченского моста следила вся страна. Процесс транспортировки обсуждался на протяжении нескольких дней. И вот арка на своем месте.

Редакция KerchINFO.com предлагает к просмотру видео в процесса подъема конструкции в ускоренном формате. Сложнейшая многочасовая операция — за 20 секунд!

Напомним, что подготовка к подъему арки началась около 19:00 28 августа, а завершилась около 10:00 29 августа.

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Мостостроители выполнили подъем железнодорожного арочного пролета Крымского моста на фарватерные опоры – на высоту 35 метров от уровня моря. Конструкцию весом более 6 тысяч тонн поднимали с помощью грузоподъемного оборудования под контролем ведущих инженеров проекта. Процесс подъема арки на проектную высоту – занял около 12 часов. В течение дня арку будут закреплять.

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Видео — Информационный центр «Крымский мост»

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