Подготовка к лету в самом разгаре! GO!SPORT приглашает

Сейчас самое время для преображения!
НОВИНКИ КЛУБА
(групповые занятия для девочек от 6 — 9 лет)
К концу учебного года, у каждого школьника может наблюдаться нарушение осанки и прочие сопутствующие проблемы. Проводя большую часть времени за партой или компьютерным столом, ребенок остро ощущает недостаток упражнений. А ведь приближается самый физически активный период для Ваших детей. Именно поэтому клуб GO!SPORT приглашается подготовиться вместе к сезону моря, походов и прогулок.
Новое групповое направление Фитнес для Юных Леди поможет восполнить дефицит уроков физкультуры в летнее время. Детская программ фитнеса в целом — это направление, разработанное специально для детей с учетом их физиологии и возраста. Ваш ребенок не заметит, какую полезную работу он выполняет, благодаря внедрению игровой методики. Фитнес для Юных Леди — это укрепление и профилактика, правильная осанка, новые друзья и общение со сверстниками, а также воспитание командного духа, уверенность в себе и незабываемое времяпрепровождение.
График занятий: СР (16:00), ПТ (16:00), СБ (12:00).
Возрастная категория: 6 — 9 лет.
Стоимость абонемента на 12 занятий: 1300 р (разовое пробное посещение 250 р).
Если мама пожелает заниматься в тренажерном зале (без тренера), пока ее ребенок на тренировке, мы предлагаем приобрести семейный абонемент за 2700 р.
Больше не нужно искать, с кем оставить ребенка. Экономьте свое время с пользой и будьте примером для своей дочери!
Для поклонниц велотренировок мы возобновляем групповые занятия направления САЙКЛИНГ (групповые занятия на велотренажёрах) с Денисом Митенковым.
Разовые занятия по ВТОРНИКАМ в 19:00.
Стоимость посещения: 350 р, при наличии любого оплаченного абонемента 250 р.
Хотите проводить время активно, интересно и при этом следить за своей фигурой? Вы уже были на фитнесе, но с удовольствием попробовали бы что-то новое? Предлагаем Вам ЗУМБУ с Аленой Горобец!
График занятий: ПН, СР, ПТ, в 20:10
Стоимость абонемента 1900 р.
График занятий: ПН, СР, ПТ в 20:10
Стоимость абонемента на 12 тренировок: 1900 р (разовое посещение 250 р, при наличии любого оплаченного абонемента 150 р).
Жизнь — это движение! Вот девиз главного пропагандиста здорового образа жизни, тренера Людмилы Горловой, которая взяла под свое руководство проведения «оздоровительной гимнастики для дам элегантного возраста».
Абонемент в группу данного направления может стать прекрасным подарком для Ваших родных. Позаботьтесь о своих близких!
График занятий: ПН, СР, ПТ в 15:00 (длительность тренировки 40 мин).
Стоимость абонемента на 12 занятий: 1200 р (разовое посещение 150 р, при наличии любого оплаченного абонемента 100 р).
Для тех, кто ценит свое время и хочется добиться видимого результат в короткие сроки, экспресс метод похудения от Татьяны Никифоровой — это Ваш выбор. 35 минут усиленной и эффективной работы! Дадим бой страхам перед летним гардеробом!
График занятий: ПН,СР, ПТ в 11:10.
Стоимость абонемента на 12 тренировок: 1500 р (разовое посещение 250 р, при наличии любого оплаченного абонемента 150 р)
За дополнительной информацией обращайтесь по телефону: +7-978-740-999-8
Вы найдете нас по адресу: р-н Аршинцево, ост. Дружба, ул. Орджоникидзе, 41.
График работы: ПН–ПТ с 9:00 до 21:00; СУБ с 9:00 до 15:00; воскресенье – выходной.
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