Подготовка ко Дню Победы: уже ставят сцену

Подготовка к празднованию 72-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками идет полным ходом. В городе проходят репетиции парада, а также репетиции представлений.

Кроме того, в центре города, возле гостиницы Керчь, уже устанавливается сцена. Она будет расположена на том же месте, что и в прошлом году.

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Напомним, из-за репетиций парада ко Дню Победы, центральные улицы города перекрываются. Керчан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам.

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