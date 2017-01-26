Ремонтные работы в Городском доме культуры (Драматический театр им. Пушкина) будут максимально ускорены. Об этом сообщил глава администрации города Владимир Подлипенцев на встрече с представителями Русской общины Крыма.

«Город без театра — мёртвый город! Это город без души!», — в один голос восклицали представители культурного общества Керчи на собрании.

В Керчи практически нет концертов, в отличии от других городов Крыма. И если летом время от времени керчане могут посетить какой-то спектакль или шоу, то в «мертвый» сезон культурная жизнь города замирает. Ведь приезжим артистам попросту негде выступать.

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Ремонт в МБУК «Городской дом культуры» (он больше известен керчанам как «Драматический театр им. А.С.Пушкина») длится около 10 лет. Многие горожане уже забыли, когда в последний раз посещали его в честь приезда театральной труппы или известного певца.

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