Туман всегда вызывает неоднозначные чувства и эмоции. С одной стороны его неосознанно опасаешься, потому как не знаешь, что тебя может подстерегать там за пеленой. А с другой же стороны, он очаровывает. Ты попадаешь в сказку, где может произойти нечто магическое.

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Так или иначе, а туман рисует необычайной красоты пейзажи, фотографиями которых с редакцией KerchINFO.com поделилась наша постоянная читательница Людмила Бахарева.

На ее снимках видно, как туман опустился на поселок Подмаячное. Он спрятал в своей дымке дома, деревья, небосвод и, словно невесомым одеялом, укрыл морскую гладь.

Как прекрасно иногда останавливаться и просто замечать прекрасное в повседневном.

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