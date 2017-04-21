Подрастающее поколение волнуют проблемы экологии

Ученики 11 класса МБОУ сш №1 имени Володи Дубинина 20 апреля, в рамках недели иностранных языков провели открытый урок, посвящённый экологическим проблемам. Инициатором данного мероприятия стала Бельская Светлана Анатольевна — учитель английского языка. Всё проходило в формате конференции.

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Выступали три «организации»: по защите водных ресурсов — Water Protection Community, воздуха — Air Pollution Patrole и «сообщество», помогающее сохранить жизнь на планете — Life Change Thought Time. Каждая из них выдвигала свои предложения по решению тех или иных вопросов, а также напомнила участникам мероприятия о том, что надо ценить то, что даёт нам природа.

Текст: Федорова Ксения

Фото: Сологуб Давид

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