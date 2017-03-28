Подробная схема трассы «Таврида»: что, где и когда

Трасса «Таврида» сейчас находится под таким же тщательным контролем и вниманием, как и строительство Керченского моста. Ведь данная магистраль — продолжение моста, поэтому вызывает неподдельный интерес у жителей не только России, но и ближнего зарубежья.

Однако не все знают как именно будет выглядеть столь нашумевшая трасса. Даже жители Керчи, где дорогу уже активно строят, не знают, что их ожидает уже в сравнительно недалёком будущем.

Редакция KerchINFO.com публикует подробную схему трассы федерального значения «Таврида» и автомобильных подходов к Керченскому мосту, которые соединят стройку века с дорогой.

Таким образом, автомобильная дорога и автомобильные подходы к транспортному переходу через Керченский пролив будут категории IB протяжённостью 8,6 км. Она начинается на границе работ по строительству Керченского моста и заканчивается на пересечении с автомобильной дороги М-17 — Феодосия.

Проектом предусматривается строительство трёх разноуровневых транспортных развязок. Направление основного хода трассы М-17 планируется изменить в сторону транспортного перехода через пролив и обеспечить транзитное четырехполосное движение с разделительной полосой.

Автомобильные подходы к Керченскому мосту планируют построить в мае 2018 года.

В течении 2017-2020 годов также идёт строительство трассы «Таврида». Дорога частично возводится с «нуля», а частично реконструируется по уже существующей проезжей части. В настоящее время основной крымский маршрут Керчь-Феодосия-Симферополь-Бахчисарай представляет собой двухполосную дорогу с сильно изношенным покрытием.

Читайте: Подрядчик трассы Таврида показал, какими будут автоподходы к трассе

По итогам строительства и реконструкции общая протяжённость трассы составит 253,5 км с 4-мя полосами движения и осевым барьерным ограждением. Расчётная скорость движения — 120 км/ч. Такие технические параметры трассы позволят повысить категорию трассы до IB.

Работы предполагается разбить на 6 этапов:

— участки с 1-го, 4-го и 6-го этапов — реконструкция существующей автодороги «Таврида» со строительством двух новых полос параллельно действующей дороге;

— участки 2-го и 3-го этапов — новое строительство обходов Феодосии, Старого Крыма и Белогорска, реконструкция участка дороги Белогорск-Льговское;

— участок 5-го этапа — новое строительно обхода Симферополя.

Таким образом, уже в декабре 2018 года будет введено в эксплуатацию двухполосное движение по автодороге трассы федерального значения «Таврида», ещё две полосы введут в эксплуатацию в конце 2020 года.



Поделитесь понравившейся информацией в социальных сетях!

