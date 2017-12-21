Подробности аварии в Аршинцево с участием ребёнка

Вчера вечером на территории Керчи произошло несколько ДТП, в одной из аварий пострадал несовершеннолетний керчанин. Об этом сообщает городская полиция.

Как сообщили редакции КерчьИНФО в пресс-службе полиции, 20 декабря около 16:30 на улице Ульяновых д. 37 водитель автомобиля Форд Фокус, двигаясь со стороны ул. Курортная, в направлении ул. Зябрева, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода 2007 г.р., переходящего проезжую часть в неустановленном месте, справа налево по ходу движения автомобиля.

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В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения и госпитализирован в медицинское учреждение для оказания медицинской помощи. В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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