Подробности аварии в Керчи с участием патрульной машины ГИБДД

На этой неделе в Керчи произошло ДТП с участием полицейского автомобиля. Как сообщили в керченском УМВД России, пострадавших нет. Однако, подробности подобных происшествий всегда интересны водителям.



Вечером 12 декабря на регулируемом перекрестке ул. Генерала Петрова и ул. Пошивальникова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля ВАЗ-2105 и патрульного автомобиля ОГИБДД УМВД России по г. Керчи ВАЗ-2170 Лада-приора.

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Водитель автомобиля ВАЗ-2105 не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с патрульным автомобилем, движущемся с включенными проблесковыми маяками синего и красного цвета и специальным звуковым сигналом.

В результате ДТП пострадавших нет. Автомобили получили механические повреждения. Сейчас по факту дорожно-транспортного происшествия проводятся проверочные мероприятия.



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