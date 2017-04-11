Подробности ДТП в районе Вокзального шоссе

Госавтоинспекция Керчи опубликовала подробности дорожно—транспортного происшествия, случившегося 10 апреля в половину шестого вечера в районе Вокзального шоссе.

Как сообщает пресс—служба Государственной автоинспекции, водитель транспортного средства ВАЗ—21150, двигаясь по направлению улицы Годыны, не справился с управлением, и около дома No140, сначала вылетел на «встречку», а потом и на пешеходную часть, где его автомобиль и перевернулся.

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В результате, у водителя диагностировали закрытую черепно—мозговую травму, сотрясение мозга, переломы бедра различной степени тяжести.

Кроме того, в пресс-службе ведомства отмечается, что 10 апреля в Крыму произошла еще одна авария. В городе Алупка был совершен наезд на пешехода. От полученных травм потерпевший скончался.



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