Подробности транспортировки арок Керченского моста от Минтранса России

Технологические операции по перевозке и установке арок будут проходить только в отведенные для этого календарные «окна», определенные приказом Минтранса России, прошедшем общественные обсуждения в июне и зарегистрированном Минюстом России 14 июля 2017 года, сообщает пресс-служба Минтранса России.

Как стало известно сайту КерчьИНФО, в эти технологические «окна» суда смогут беспрепятственно проходить через Керчь-Еникальский канал, но с разрешения капитана морского порта Керчь. За сутки до начала перевозки арок строители сообщат об этом капитану порта, после чего он приостановит движение на фарватере – причем в течение одного временного «окна» ограничения не могут превышать 72 часов.

Судовладельцы заранее проинформированы о предполагаемых датах морской операции. Если судно не успевает пройти пролив в свободное время, период ожидания будет небольшим. Как только строители завершают свою работу на фарватере, лоцманы таманского и крымского управлений «Росморпорта» оперативно проводят суда через канал.

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Вводимые в рамках обеспечения технологической операции ограничения не окажут существенного влияния на транзит судов в этом районе, составляя на порядок меньшие величины по сравнению с ограничениями судоходства по Керченскому проливу, вводимыми по гидрометеоусловиям. Так, в 2016 году приостановка судоходства по Керчь-Еникальскому каналу по штормовым условиям составляла от 5 суток в августе до 18 суток в октябре.

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Длина судоходного пролета Крымского моста – 227 метров, общий вес конструкций обеих арок – более 11 тысяч тонн. Подмостовой габарит шириной 185 метров и высотой 35 метров обеспечивает беспрепятственный пропуск всех судов, курсирующих через Керчь-Еникальский канал.

Параметры подмостового габарита рассчитаны на основании тщательно проведенного анализа сведений о судоходстве в Азово-Черноморском бассейне. Компетентные специалисты максимально учли все морские суда, осуществляющих плавание в течении последних лет на судоходных путях Керченского пролива. В осуществляющемся проекте также учтены прогнозные параметры развития судоходства в Азово-Черноморском бассейне.

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