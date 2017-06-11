Подробности столкновения катера и яхты в Керчи

Как сообщал сайт КерчьИНФО, вчера в Керченском проливе произошла трагедия, унесшая жизни двух человек. Прогулочная яхта «Solaris» столкнулась с катером «ПУ0393». Причиной трагедии называют нарушение правил водопользования водителем скоростного катера.

Заместитель главы администрации Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ подтвердил данные о том, что в результате столкновения судов, погибло два человека, еще четверо были госпитализированы. При этом, один из людей, попавших в больницу – беременная женщина. Медики оперативно отправили ее на операцию. У нее сломан позвоночник, но по словам главврача горбольницы №1 Ксении ХОРУНДЖЕЙ, ее жизни, и жизням других пострадавших ничто не угрожает.

В целом, число людей, получивших травмы в результате столкновения достигло восьми человек, однако четверым госпитализация не потребовалась. На месте происшествия работали водолазы, которые и подняли со дна тела погибших.

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По словам очевидцев, на скоростном катере была веселая компания, которая второй день отмечала свадьбу. Водитель катера по всей видимости хотел «покуражиться» и сделать на скорости круг вокруг яхты. Но с управлением не справился. Удар был настолько сильным, что катер буквально взлетел над яхтой, а его пассажиры повылетали за борт. Беременная девушка, повредившая позвоночник, была невестой.

Суда после столкновения остались на плаву. МЧС Крыма оперативно развернуло работы по спасению пострадавших и поиску погибших. На месте катастрофы работало 23 человека личного состава и 8 единиц техники. В данный момент правоохранительными органами проводится расследование случившегося.

По неподтвержденным данным катер «ПУ0393» ранее принадлежал одному из сканадально известному депутату керченского горсовета. Сайт KerchINFO продолжит информировать вас о подробностях этого события.

Фотографии — Вероники КОТЬКОВОЙ

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