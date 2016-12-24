23 декабря 2016 года в 12:20 водитель автомобиля «ВАЗ-21144», двигаясь в г. Керчи по ул. Чкалова со стороны ул. Пирогова, в направлении ул. Годыны возле дома 35, совершил наезд на двух несовершеннолетних пешеходов 2006 г.р. и 2007 г.р., которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП пешеходы получили телесные повреждения:

1. Пешеход 2006 г.р. Диагноз: ушиб левого коленного сустава, ушиб теменной области справа

2. Пешеход 2007 г.р. Диагноз: ЗЧМТ СГМ.

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