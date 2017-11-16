Подробный гороскоп на четверг 16 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Вы считаете, что Вы – самый удачливый человек на этой планете, ведь у Вас есть такие замечательные друзья. Однако сегодня Вы пожелаете отстраниться от общения с ними из-за личных надуманных трудностей. К сожалению, в данном случае Вы только усугубите свое положение, и проблем меньше не станет. Обратитесь за помощью к товарищам – они обязательно помогут.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

У Вас есть определенное видение того, каким должно быть Ваше будущее, и Вы нуждаетесь в поддержке, однако довольно сложно найти человека, чьи взгляды совпадали бы с Вашими. Было бы прекрасно, если бы была машина, исполняющая мечты, правда? Не пытайтесь искать единомышленников – довольно скоро они сами найдут Вас. Следуйте за зовом своего сердца, даже если пока Вам придется двигаться к целям в одиночестве.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Даже под присмотром влиятельных людей и иногда отсутствием возможности вольно принимать решения Вы все же можете извлекать для себя пользу из рабочего процесса. Возможно, Ваши мечты никому не понятны, но у Вас нет желания тратить время на объяснения своих замыслов в деталях. Все, что Вам нужно, – это получить желаемое, несмотря ни на что. Продолжайте мечтать и не поддавайтесь суровым реалиям жизни. Черпайте вдохновение изнутри – и будете счастливы!

Овен

Март 21 – Апрель 20

Вы крайне недовольны своими отношениями в реальной жизни, поэтому часто надеваете розовые очки и создаете параллельный образ в своих мечтах. Однако подумайте, какие разочарования Вас могут встретить, когда Вы поймете, что реальность совершенно отличается от Ваших фантазий. Не стоит позволять себе страдать из-за чего-то, если Вы можете это изменить. Поговорите с Вашей половинкой – возможно, все можно исправить и наладить ситуацию.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Кажется, кто-то неровно к Вам дышит, и Вам очень льстит этот факт. Однако, на данный момент Вы даже не задумываетесь о каких-то новых отношениях, поэтому пытаетесь избегать этого человека. Но, как это ни парадоксально, внутри Вы можете чувствовать что-то вроде ответного интереса. Слушайте свое сердце. Возможно, Вы и не задумывались о романтических отношениях до этого момента именно потому, что Вашей половинки еще не было на горизонте. Но теперь перед Вами стоит этот человек, и кто знает, к чему приведет это знакомство. Рискните – и узнаете.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Список Ваших дел сегодня может ломиться от различных заданий, но все может просто исчезнуть с поля зрения, когда Вы полностью погрузитесь в размышления. Мечтать и думать не вредно, но Вы должны понимать, что Ваши дела никуда не денутся, и вернувшись из мира фантазий, Вы с ними столкнетесь. Однако, в процессе размышлений Вам может прийти в голову гениальная идея, которую впоследствии Вы сможете использовать в своих целях. Везде нужно искать плюсы.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Начало сегодняшнего дня будет очень спокойным и уравновешенным, но к вечеру Вы удивитесь результатам своей работы. Вы чувствуете себя как никогда хорошо и полностью настроены на достижение своих целей. Правда, Вам придется уделить хоть немного внимания своим романтическим отношениям, чтобы решить возникшую в них проблему. На самом деле это не так уж и сложно – достаточно просто искренне поговорить со своей второй половинкой.

Лев

Июль 23 – Август 23

Ваши желания довольно сложно описать, но Вы будете пытаться донести их до окружающих, даже если потом на Вас будут смотреть слегка озадаченно и удивленно. Помните, что самое важное – это не лукавить и быть искренними. Сегодня звезды направляют Вас, поэтому будет намного проще объяснить свои желания. Выберите нескольких человек, способных в полной мере Вас понять и поддержать, и дерзайте!

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Кто-то особенный запал Вам в душу, и теперь Вы только и делаете, что думаете об этом человеке. Несмотря на Ваши попытки игнорировать чувство влюбленности, Вы все же не сможете выбросить его из головы. Вместо того чтобы строить стены перед потенциальными партнерами, поддайтесь чувству любви. Кто знает, куда оно Вас приведет. Будьте смелее, позвольте этому человеку подобраться к Вам и узнать Вас лучше.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Сегодня Вы столкнетесь с людьми, которые, по Вашему мнению, что-то не договаривают. Даже коллеги, которым Вы обычно всегда доверяли, ведут себя крайне подозрительно. Однако вопрос в том, правда ли от Вас что-то скрывают, или эти подозрения просто надуманы? Скорее всего, из-за отсутствия достаточного количества фактов Вы просто заполняете пробелы своими предположениями. Узнайте все подробности, и тогда все встанет на свои места.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Этот день начнется с невероятного прилива сил и энергии. Желание творить и постоянное вдохновение – редкие подарки судьбы. Мы сами строим свою жизнь, и сегодня Вам дано подобающее настроение для улучшения всех сфер в лучшую сторону. Однако трудности никто не отменял, поэтому будьте готовы столкнуться с рядом проблем. Дисциплинируйте порядок своих дел, и Вам будет проще со всем справиться.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Сегодня Вы не особо общительны, но к концу дня интерес к общению обязательно появится. Скорее всего, желание поговорить по душам возникнет после нового знакомства, которое вызовет у Вас романтический интерес. Вы будете готовы поделиться своими мечтами и идеями с этим человеком, открыть ему свое сердце и просто почувствовать себя интересным собеседником, выражая свое мнение. Безусловно, это отличный способ отвлечься от текущих проблем, но после Вам все же придется вернуться к своим делам и разобраться с навалившимися трудностями.

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