Подробный гороскоп на четверг 25 мая 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Вы вполне справедливо решите, что изменить отношение к жизни — значит изменить и саму жизнь, но от старых привычек не так-то просто избавиться. Принятые обязательства заставят Вас не раз и не два подкорректировать избранный курс. К счастью, новая Луна в Близнецах вдохнет энергию в Шестой Дом, отвечающий за самосовершенствование, так что в конечном итоге Вы сможете измениться. Маленькие победы сегодня в будущем приведут к крупному триумфу.

Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Дел у Вас будет по горло, и крайне важно выполнить все, что Вы пообещали. Прихотливый характер новой Луны в Близнецах вдохнет энергии в Пятый Дом, отвечающий за игру, так что Вы будете настроены прежде всего развлекаться. Вы будете уверены в том, что достигнете большего, если будете делать свое дело с удовольствием, а не ныть. И Вы совершенно правы: отнесшись к работе как в празднику, Вы сделаете ее быстро и легко. Главное — настроиться!

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

День принесет ценный урок, если Вы не побоитесь открыться перед другим человеком с самой уязвимой своей стороны. Новолуние в Близнецах активизирует Четвертый Дом, отвечающий за эмоциональную уверенность, что поможет Вам осознать свои личностные потребности. Не старайтесь разбавить то, что хотите сказать, не лейте воду. Конкретность в разговоре о чувствах даст наилучший результат. Откройте свое сердце, подав пример другим.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Вас будет окружать множество искушений, которым просто невозможно не поддаться! Легконогая новая Луна в Близнецах будет плясать в Вашем Третьем Доме, отвечающим за отвлекающие факторы, но сами Вы будете настроены скорее серьезно. Вы не попытаетесь шуткой разбить мрачность настроения, но постараетесь добраться до самого сердца сложной эмоциональной дилеммы. Близких людей может поначалу отвратить Ваша прямота, но в итоге они оценят эту честность по достоинству. Зона комфорта расширяется через дискомфорт.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Придется пересмотреть свое финансовое положение, так как влияние новой Луны в Близнецах на Второй Дом — Дом ресурсов — может коренным образом изменить Вашу картину мира в этом плане. Серьезность ситуации может даже вызвать панику, но все получится исправить, если начать действовать вовремя. Наберитесь терпения — вновь поставленных целей за один день не достичь. План действий стоит разбить на несколько простых этапов, чтобы войти в колею быстро и с минимальными потерями.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Вы будете грезить о днях, когда в жизни Вашей было больше стабильности. Влияние новой Луны в Близнецах на Первый Дом — Дом личности — может спровоцировать фундаментальные перемены, но и это может быть в радость. Но не надейтесь, что все можно будет оставить в привычном виде — стремительность изменений может даже повергнуть Вас в некоторый шок. Лучшее, что можно сделать, — это позволить течению Вас нести. Если кажется, что задуманное теперь не сбудется, стоит переоценить свои планы. Адаптивность — вот на что сейчас надо делать ставку.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Ваше внимание будет рассеяно, и хотя кажется, что в таком состоянии не поработаешь, знайте, что успех — гибкая штука. Другие люди, возможно, и не рассмотрят Ваши достижения из-за влияния новой Луны в Близнецах. К счастью, сами Вы довольно быстро освоитесь со специфическим положением вещей. Не пытайтесь выбросить из головы «странные» мысли: очень быстро Вы поймете, какие из новых идей продуктивны, а какие пусты. Людям все равно, как много Вы знаете, пока они сами не узнают, насколько Вам не все равно.

Лев

Июль 23 — Август 23

Кажется, всем срочно потребуется кусочек Вашего времени и внимания — а все потому, что дружелюбная новая Луна в Близнецах будет влиять на Одиннадцатый Дом, отвечающий за связи с людьми. Череда неожиданных событий заставит Вас почувствовать себя частью группы — может быть, даже помимо Вашей собственной воли. Знайте, что общение с людьми сейчас — это не отвлекающий фактор, а судьбоносное явление. Именно социальных связей Вам не хватает для того, чтобы обрести чаемую поддержку. Сумейте посмотреть на вещи новыми глазами и увидеть, как важны те, кто в Вас верит. Будьте таким другом, какого хотели бы иметь сами.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Ваша способность концентрироваться будет подвергнута серьезному испытанию, поскольку перед Вами откроется сразу несколько заманчивых путей. Легкомысленная новая Луна в Близнецах поможет Вам встряхнуться, а поскольку влиять она будет на Ваш Десятый Дом, отвечающий за обязательства, самое время обсудить следующий важный проект. Вы ограничены во времени, поэтому важно доверять собственной интуиции; сделайте верный выбор. Уверенно изберите один-единственный путь, но оставьте за собой право позднее сойти с этой дороги.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Вы будете жаждать поделиться с другими своими планами относительно грядущих путешествий — но важно сразу понять, как именно Вы можете воплотить свои мечты о приключениях в реальность. Не нужно говорить не умолкая — лучше послушайте, что Вам могут посоветовать собеседники. Любознательная новая Луна в Близнецах откроет Ваш Девятый Дом, отвечающий за далекие горизонты, и не исключено, что Вы взглянете на свои планы новыми глазами. Напишите себе список того, что хотелось бы непременно сделать. Жизнь коротка, и мечты нужно воплощать здесь и сейчас.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Ваша нервная система будет отличаться повышенной прочностью, которую Вас немедленно потянет испытать. Сейчас, когда на Восьмой Дом, отвечающий за близость и интимность, влияет новая Луна в Близнецах, Ваша честность будет граничить с грубостью и может ранить других людей. Даже если хочется поговорить о сложных вещах, лучше их избегать, стремясь к компромиссу. Есть множество тем, которые можно обсудить с огромным удовольствием, никого при этом не отпугнув.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

В отношениях все непросто, но очень важно громко заявлять о своих желаниях, пока будущее еще только формируется. Новая Луна в Близнецах будет влиять на Седьмой Дом — Дом партнерства, так что в личной жизни наметится немалое оживление. Критично важно подобрать верные слова и сказать ровно то, что Вы хотите сказать. Краткость и точность — вот залог позитивного результата. Но если вдруг поймете, что запутались, не бойтесь начать сначала. Ваше сердце свободно — не бойтесь следовать за его желаниями.

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