Подробный гороскоп на четверг 8 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Неожиданные проблемы с транспортом заставят Вас проявить максимальную изобретательность. Может быть, кто-нибудь из коллег может Вас подвезти? Это послужит отличным поводом узнать человека получше, как Вы давно хотели. Очень важно наладить личные отношения с коллегами. Не обязательно становиться лучшими друзьями, однако в Ваших же интересах начать общаться с ними и помимо работы.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

В последнее время Вам снилось много непонятных снов? Не пугайтесь — это вовсе не предупреждение о том, что Вас ждет в будущем, а лишь видения, порожденные Вашим подсознанием. Когда Вы просыпаетесь, они исчезают, и лучше о них забыть. Зацикливание на образах, которые рождаются в спящем мозгу, — это лишь способ отлынивания от выполнения своих обязанностей. Вернитесь в реальную жизнь и займитесь тем, что действительно важно.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Сегодня утром перед Вами будет широкий выбор того, как провести этот день. Решать Вам: Вы хотите, чтобы он был ярким и активным или тихим и спокойным? Прислушайтесь к своему настроению и выбирайте, исходя из него. Не стоит искать оправдания тому, что Вы выбрали самый легкий и простой вариант, если Вам действительно этого хочется. Однако, что бы Вы ни решили, придерживайтесь своего выбора. Делайте то, что запланировали, и не смотрите постоянно на часы — это лишь будет отвлекать от дела.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Остерегайтесь неожиданных препятствий. Кто-то жаждет внимания и не остановится ни перед чем, чтобы его получить. Однако Вы достаточно умны, чтобы понимать, куда лучше направить свою энергию, так что не попадитесь на эту удочку. Сконцентрируйтесь на собственных приоритетах и не меняйте своих планов ради нужд и желаний кого-то другого. То, что некий человек совершил ошибку, еще не значит, что Вы должны за это расплачиваться. Поставьте себя на первое место, что бы ни происходило вокруг.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Сегодня Вы будете еще сильнее, чем обычно, настроены на общение, поэтому смело разговаривайте со всеми, кто Вам встретится, даже с незнакомцами. Говорить можно о чем угодно — от последних новостей до того, подходит ли Ваша обувь к наряду в целом. Часто бывает так, что чем более странная первая реплика, тем интереснее складывается весь последующий разговор. Даже если кажется, что Вы сейчас не в лучшей форме, удовольствие от общения с окружающими будет безмерным.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Сегодня Вы можете очень многого добиться при помощи слов, так что используйте свое красноречие по максимуму. Вы давно хотите сблизиться с кем-то? Напишите этому человеку записку и подбросьте ее, пока никто не видит. Или отправьте письмо по электронной почте, в котором раскройте свои намерение. Что бы Вы ни написали, это не останется незамеченным и покажет адресату, как сильно Вы отличаетесь от остальных людей. Ваши усилия и креативность польстят объекту Вашего внимания больше, чем любые другие слова и поступки.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Переоцените свои методы решения проблем, особенно если Вы считаете, что лучше всего просто молчать и не реагировать. Если Вы будете игнорировать или избегать кого-то, то не принесете себе ничего хорошего. В конце концов, как Вы собираетесь прояснить ситуацию, если не хотите обсудить происходящее? Поведите себя как взрослый человек и поговорите о сложившейся ситуации. Ведите себя открыто и честно. Это поможет найти решение проблемы.

Лев

Июль 23 — Август 23

Самый безопасный метод чему-то научиться — это извлечь урок из чужих ошибок. А сегодня у Вас будет очень много возможностей для этого. Кто-то будет постоянно говорить, не подумав, и результат покажет Вам, как избежать повторения этой ошибки. Просто наблюдайте и делайте все наоборот. Поступки этих людей отнюдь не помогают им найти новых друзей и союзников, так что постарайтесь держаться от них подальше.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Благодаря своим снам Вы смогли по-новому взглянуть на проблемы, которые в последнее время пытаетесь решить. Но использовать ли этот новый подход на практике или нет — решать Вам. Пока что Вы чувствуете, что не готовы двигаться вперед, особенно если на руках нет ничего, кроме информации, полученной от собственного подсознания во время сна. Это нормально — не стоит ничего предпринимать, пока Вы не будете точно уверены в том, что это правильно. Не всегда нужно следовать подсказкам подсознания.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Если в последнее время Вам приходилось конфликтовать с начальством или родителями, то сегодня Вы почувствуете, что перемирие близко. Один разговор может прояснить ситуацию между вами и помочь увидеть происходящее в новом свете. Сотрудничая с этими людьми, Вы сможете понять, как достичь своих целей, потому что их устремления, если и не совпадают с Вашими, то очень к ним близки. Вы никогда не пробовали спросить этих людей, к чему они стремятся?

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Умеренность и постепенность — лучший подход к жизни на сегодня. Это касается всего, от похода в душ до вождения автомобиля. Не торопитесь, особенно если Вы за рулем! Вождение — это не соревнование, поэтому не попадайтесь на удочку других водителей, проявляющих агрессию. Если кто-то Вас подрежет, сосчитайте до десяти и осторожно продолжайте ехать. Вокруг Вас очень много всего, что стоит оценить по достоинству, зачем же нестись сломя голову? Наслаждайтесь жизнью!

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

В Вашей жизни начинается этап, когда интуиция пересиливает всякую логику. Любой план, который тщательно составлен на бумаге, может показаться Вам неправильным, и что тогда делать? Легких ответов на этот вопрос нет. Постарайтесь обдумать каждое решение, прежде чем его принять. Не стоит поспешно действовать, когда Вы настроены так нерешительно. В противном случае Вы будете постоянно метаться из стороны в сторону, решаясь на что-то, а потом передумывая. Подождите, пока ситуация не прояснится.

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