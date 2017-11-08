Подробный гороскоп на четверг 9 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Вы готовы защищать любые убеждения, если хотя бы на половину с ними согласны. Однако в сегодняшней ситуации Вы ничем не сможете помочь, поскольку данный конфликт касается только двух человек – непосредственных участников. Не стоит выяснять чужие отношения.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Кажется, Вы не до конца честны с кем-то. Или же наоборот – Вы чувствуете легкое напряжение в общении и кажется, будто этот человек что-то от Вас скрывает. Самое время поговорить об этом и выяснить причину такого поведения. Помните: честность превыше всего.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Пора устроить небольшой бунт самому себе и пересмотреть привычные убеждения. Любые изменения пойдут Вам на пользу, главное, чтобы Вы четко были уверены в своих решениях.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Вам кажется, что Ваш план идеален, но такая уверенность быстро покинет Вас, когда определенные трудности вылезут наружу. Не стоит отчаиваться, просто продолжайте двигаться к своей цели. Не обращайте внимания на трудности, ведь Вы способны решить их. Заручитесь поддержкой близких, чтобы Ваш путь был более спокойным.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Вы весьма уверены в одном проекте, но, кажется, кто-то совершенно не одобряет Ваш план. Не стоит слушать других, когда дело идет о Ваших личных желаниях. Сосредоточьтесь на процессе достижения успеха и излучайте уверенность, тогда никто больше не скажет, что Вы не способны чего-либо добиться.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

В идеальном мире нет никаких препятствий для исполнения Ваших желаний, и Вы легко добиваетесь своих целей. Однако в реальном мире, а конкретно в сегодняшней ситуации, Вам придется изрядно попотеть, чтобы увидеть хоть какой-то результат. Будьте настойчивы и уверены в себе, и у Вас обязательно все получится.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Хотя Ваши мечты вдохновляют Вас на стремление к успеху, Вам может не хватить настойчивости, чтобы воплотить их в жизнь. К счастью, есть то, что позволит Вам обрести сегодня спокойствие. Стремитесь высоко, но с пониманием, что Ваша траектория – это долгосрочный процесс, а не ближайшая цель. Эта стратегия позволит Вам чувствовать себя комфортно, не откусывая больше, чем Вы можете прожевывать.

Лев

Июль 23 – Август 23

Желание оказаться в центре внимания и показать себя в наилучшем свете покорило Вас. Однако, нужно устроить все таким образом, чтобы не задеть чужих чувств и не показаться самовлюбленным человеком. Используйте свое воображение и подберите наилучшие варианты для исполнения Вашей идеи.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Вы знаете, что в коллективной работе действительно много плюсов, однако в конкретном деле минусов оказалось больше, и Вы хотите взять на себя всю ответственность за выполнение этого задания. Ваше решение понятно, но не совсем выгодно для Вас. Постарайтесь распределить обязанности удобным для Вас образом и руководите процессом. Таким образом, Вам удастся создать приемлемую обстановку и выполнить нужное задание наилучшим образом.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Ваши друзья и коллеги могут неверно истолковать Ваши действия сегодня и высказать свое негативное мнение, что может вызвать у Вас определенные сомнения относительно Вашего проекта. Но не стоит принимать эту критику слишком близко к сердцу. Попробуйте разобраться, а правильно ли Вас поняли. Исправьте ситуацию, и недоразумений удастся избежать.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Будьте аккуратны сегодня, общаясь с единомышленниками. Вы можете слишком демонстрировать свою власть, что вызовет негодование у Ваших идейных коллег. Помните: даже лидеру необходимо уметь молчать в определенных ситуациях и иногда оставаться в тени своих достижений.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Вам не обязательно сегодня делать что-то особенное, чтобы люди увидели в Вас лидера и последовали за Вашими идеями. Помните, что такого человека видно за версту, а значит, за Вами теперь главное – руководить и направлять. Проявите себя наилучшим образом, и Вас обязательно как следует отблагодарят.

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