Подробный гороскоп на понедельник 13 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Постарайтесь быть реалистом и начните более трезво смотреть на вещи. Кажется, кто-то нуждается в помощи, и Вам стоит оказать этому человеку услугу. Вы должны осознать, что от Вашей помощи зависит судьба этого человека – помогите ему обрести все необходимые факты. Со временем, когда все решится, Вас обязательно отблагодарят, возможно, в виде ответной услуги.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Успех наконец-то постучался в двери, и теперь Вы находитесь на пьедестале, наблюдая с его высоты за тем, как все отлично складывается. Но не стоит хвалиться своими успехами, иначе у Вас может появиться большое количество завистников и конкурентов. Постарайтесь умолчать о своих достижениях и объявите о них в подходящий момент. К слову, окружающие все равно видят Ваши успехи, поэтому, возможно, Вам не придется сообщать о них самостоятельно – все вокруг и так увидят очевидное.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Концентрация на работе почти невозможна, ведь Вы погружены в мечты о предстоящем путешествии. Вы давно уже хотите отдохнуть, и вот Ваше желание уже почти исполнилось. Рыбы любят представлять все заранее и моделировать различные ситуации, поэтому бывает очень сложно сосредоточиться на важных делах. Постарайтесь все-таки закончить начатое, а не сильно срочные дела отложите на потом.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Хотя у Вас достаточно много планов на сегодня, день, скорее всего, получится не очень продуктивным. За последнее время произошло много различных событий, и Вам просто необходим отдых. Самым лучший вариант – времяпровождение в кругу семьи. Среди близких Вы почувствуете себя намного лучше, зарядитесь энергией на всю неделю и хорошо проведете время.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Любимый человек не перестает Вас радовать, и Вы чувствуете себя по-настоящему счастливым человеком. Будьте щедры в ответ и не забудьте сказать, как Вы цените эту заботу. Подумайте о том, чтобы сделать сюрприз, или просто сходите вместе в кино или на ужин. Наслаждайтесь прекрасным времяпровождением с Вашим партнером, любите и будьте любимы!

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Сегодня Вы так болтливы, по поводу и без, что рискуете в важной ситуации потерять нить разговора и испортить его. Постарайтесь отложить пустую болтовню на потом или же заранее запишите свои мысли, чтобы правильно донести свое мнение до собеседника. Данный разговор сыграет очень важную роль в развитии Вашей карьеры, поэтому следует тщательнее подготовиться и продумать все наперед.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Ваше сердце полно любви и счастья, и Вы готовы делиться им с окружающими. Проведите день с близкими, покажите им свою любовь и преданность. Лучшее время то, которое пролетает незаметно, потому что все настолько хорошо, что мы перестаем за ним следить. Вы буквально сияете от радости, поэтому не только близкие получат от Вас заряд положительной энергии. Любой человек, с которым Вы сегодня столкнетесь, почувствует себя немного счастливее.

Лев

Июль 23 – Август 23

Сегодня Вы будете так ярко описывать одну ситуацию, что в какой-то момент окружающие могут почувствовать себя обманутыми. Вы любите глобализировать все подряд, и из-за этого часто все происходящее в Вашей жизни выглядит очень насыщенным и разнообразным, хотя по факту дело в Вашем умении все приукрашать. Постарайтесь не пренебрегать своей репутацией, ведь Ваши слова могут воспринимать как ложь, а это не очень хорошо, согласитесь. Следите за своей речью и говорите по существу, тогда Вы не станете лжецом или выдумщиком в глазах окружающих.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Иногда прошлое настигает нас в самый неподходящий момент. Особенно обидно думать о прошлых ошибках, когда все, казалось бы, хорошо. Сегодня с Вами случится подобная ситуация, и нежданные воспоминания сильно повлияют на Ваш день. Постарайтесь отвлечься от этой ненужной ностальгии и займитесь работой. Пока Вы будете заняты делами, старые обиды не будут докучать Вам, и Вы сможете с легкостью завершить этот день.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Вы слишком обеспокоены своими делами, и больше всего Вас волнует невозможность закончить все в срок. Но не стоит торопиться. Все складывается в Вашу пользу, а значит, можно ненадолго отложить дела и разобраться с ними в течение нескольких дней. Лучше уделите внимание семье или второй половинке. Нет ничего прекраснее, чем тихая и уютная обстановка в конце тяжелого рабочего дня.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Вы так очаровательны сегодня, что у Вас есть все шансы на получение выгодного предложения. Вы вовремя заметите, что окружающие положительно Вас воспринимают, а некоторые даже с огромным удовольствием слушают и поддерживают разговор. Главное – не завысить свою самооценку в этот момент и не начать притворяться тем, кем Вы не являетесь. Оставайтесь таким же открытым и искренним человеком, и к концу дня Вы можете не только получить кучу интересных предложений, но и повышение в должности.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Так легко закрывать глаза на проблемы и видеть только хорошее в людях, но сегодня нужно снять розовые очки и реально посмотреть на ситуацию. Кто-то пытается воспользоваться Вашей репутацией, и Вы должны вовремя пресечь такое поведение. Вы можете действовать бескомпромиссно, не переживая за чужое мнение. Вы не сможете никого обидеть – к счастью, Вы не такой человек, – однако дело касается Вас и Вашего положения в обществе, а значит, нужно вовремя проявить характер, чтобы отстоять свое положение.

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