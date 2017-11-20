Подробный гороскоп на понедельник 20 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Вам не обязательно постоянно контролировать ситуацию, хоть Вы и очень любите это делать. Ваше желание иметь определенную власть над всем вполне объяснимо, но Вы должны понимать, что не можете контролировать совершенно все. В сегодняшней ситуации не стоит брать на себя ответственность. Есть неподвластные Вам вещи, поэтому Вы можете просто-напросто не справиться с этим делом. Не взваливайте на себя ношу, которую Вы не в состоянии вынести.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Вы крайне сообразительны и с легкостью справляетесь с любыми проблемами. Окружающие шокированы Вашим умением так быстро решать головоломки, а высокопоставленный человек на работе совершенно уверен, что Вы способны на большее, поэтому можете быть уверены в том, что повышение не заставит себя ждать. Вскоре Вам придется потрудиться, но все будет не зря, ведь Вы найдете свою нишу и будете получать удовольствие от процесса.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Вы понимаете, что Ваши амбиции, касающиеся профессионального развития, слишком завышены, но у Вас есть мечта, и Вы не собираетесь бросать все на полпути. На самом деле, лучше ставить завышенные цели и добиваться их тяжелым трудом, чем занижать свои возможности. Помните: даже самые сумасшедшие мечты могут сбываться, главное верить в себя и трудиться, не покладая рук. Будьте уверены – у Вас все получится!

Овен

Март 21 – Апрель 20

У Вас всегда достаточно хороших идей, однако сегодня Вы должны либо выбрать одну из всех, либо вовсе отказаться что-то делать. В любом случае, Вы должны сделать так, как будет выгодно именно Вам. Подумайте, готовы ли Вы подолгу заниматься реализацией этой идеи, и если ответ да – смело выбирайте ту, что больше Вам по душе. Если нет – откажитесь до лучших времен. Возможно, в будущем у Вас появится более интересная и многообещающая идея, которую Вы с радостью и без хлопот реализуете.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Вы настолько чувствительны сегодня, что даже самая мелкая проблема может превратиться в трагедию века. У каждой проблемы есть корень, поэтому постарайтесь его обнаружить и устранить. Если почувствуете, что доходите до точки кипения, просто выдохните и сосчитайте до десяти. Успокойтесь и объективно подойдите к решению проблемы. Не создавайте драму там, где ее нет, ведь если Вы будете нервничать по поводу и без, люди сочтут Вас не совсем адекватным человеком. Учитесь управлять своими эмоциями – и проблем не будет.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Вряд ли кто-то будет доволен, если его мнение будут ущемлять. Сегодня Вы столкнетесь с такой ситуацией, и это вызовет у Вас ряд разнообразных эмоций – от удивления до полнейшего непонимания происходящего. Люди часто требуют от Вас определенных поступков, но сегодня Вы совершенно не хотите соглашаться плясать под чужую дудку. Постарайтесь все же серьезнее подойти к этому вопросу и не отказывайтесь наотрез от своих обязательств. Не стоит проявлять максимализм там, где он не нужен.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Сегодня Вы можете переоценить свои возможности. Хотя Вы довольно ответственный и компетентный сотрудник, все же Вы обычный человек, не способный выполнить такое огромное количество дел за одни сутки. Вам стоит разделить обязанности или же отказаться от определенных дел. Самое важное выполните сегодня, а остальное отложите на завтра. Пускай Вы сделаете не все, зато потом не придется кусать локти.

Лев

Июль 23 – Август 23

Сегодня Вы целый день будете без настроения. Просто Вы заняты своими проблемами, и Вам совершенно не до окружающего мира. Однако не стоит закрываться от тех, кто мог бы Вам помочь. Заручитесь поддержкой родных и друзей. Чтобы день не прошел зря, спланируйте его и медленно двигайтесь от пункта к пункту. Пускай Вы не все успеете, но Вам удастся отвлечься от мрачных мыслей.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Вам дана возможность многое исправить. Вы должны понять, что такой шанс выпадает раз на миллион, а значит, нужно сделать все правильно и не наделать ошибок. Если Вы знаете, где ошибались – самое время исправить это. Извинитесь перед теми, кого обидели, и наладьте отношения с теми, с кем поругались. Отрицать факт своих ошибок не стоит. Все мы ошибаемся и все мы в большинстве случаев знаем, как все исправить. Если же Вы пребываете в полном замешательстве, попросите о помощи друга, который даст Вам дельный совет.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Случайная встреча с незнакомцем сегодня сделает Ваш день. Вы не только познакомитесь с единомышленником, но и почувствуете себя по-настоящему интересным собеседником. Этот человек может вскоре стать Вам хорошим другом. Вас очень радуют подобные случайности, способные перевернуть все сверх на голову и оставить приятные впечатления на долгое время. Будьте готовы к такому повороту событий. Вы почувствуете себя по-настоящему счастливым человеком.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Ваш оптимизм удивляет всех вокруг. Вы искренне верите, что Ваши мечты сбудутся, и не готовы сдаваться, даже если впереди будет много препятствий. Но Вам стоит хорошенько обдумать каждый свой шаг, чтобы быть готовыми ко всему. Даже несмотря на большое количество идей в голове насчет методов исполнения Вашей мечты, Вы все же должны оставаться реалистом и более трезво смотреть на свои возможности. Не берите на себя то, с чем не справитесь.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Хотя обычно Вы крайне болтливы, сегодня у Вас нет желания что-либо говорить. Люди будут пытаться вытянуть из Вас определенное мнение, но Вы не сможете найти слов. Не пытайтесь разговаривать на серьезные темы, по крайней мере сегодня. Помните, что молчание – золото. Также не принимайте серьезных решений и отложите все важные дела на завтра. Лучше перестраховаться.

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