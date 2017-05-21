Подробный гороскоп на понедельник 22 мая 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Приложите сегодня дополнительные усилия, чтобы поговорить с человеком, с которым больше никто не решается разговаривать; решить проблему, которая Вас давно беспокоит; или починить сломанные вещи в своем доме. Попытки дадут отличные результаты и приведут к успеху. Поэтому даже если Вам не очень хочется этим заниматься, заставьте себя. Если постоянно увиливать от работы, которая Вам не нравится или кажется пугающей, Вы никогда не продвинетесь вперед.

Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Проявите гибкость, и Вы сможете значительно дальше продвинуться вперед. Бездействие закрывает многие двери. Если Вы будете избегать всего, что Вас смущает или пугает, то тем самым закроете путь для новых замечательных возможностей. Пришло время выйти за пределы привычной зоны комфорта и попробовать что-нибудь новое. Рискните и посмотрите, что из этого получится. Действуйте и помните: что бы ни случилось, Вы сможете с этим справиться.

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Сегодня очень важно не забывать о таком чувстве, как надежда. Каким бы далеким и недостижимым ни казался успех, чудеса все же случаются. Мыслите позитивно, потому что в глубине души Вы знаете, что нет ничего невозможного. Нужные люди могут появиться на Вашем пути из ниоткуда. Погода может внезапно измениться к лучшему. Или можно найти деньги, завалявшиеся в кармане старого пальто. Решение Вашей проблемы где-то рядом — нужно лишь смотреть внимательнее, чтобы его увидеть.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Действуйте не спеша и дайте себе достаточно времени на то, чтобы полностью сконцентрироваться на деле и найти нужные слова для нужных людей. Особенно это касается сложных и деликатных переговоров. Следите за собой и будьте уверены в собственных силах. Не бойтесь настаивать на своем. Если Вы разрядите обстановку при помощи своего чувства юмора, то сумеете укрепить свое положение и сохранить тон беседы легким и приятным. Не обязательно вести себя максимально серьезно, чтобы добиться внушительных результатов. У Вас очень много общего с собеседниками.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Не всегда возможно позволить себе проявить желаемую щедрость в отношении друзей. Если у Вас сейчас нет на них времени, то с этим ничего не поделаешь. Попытки изменить ситуацию приведут лишь к тому, что в попытках уделить друзьям побольше внимания лишь загрузят до предела Ваше и без того насыщенное расписание. Не давайте обещаний, которые не сумеете выполнить. Друзья будут больше Вас уважать, если Вы честно признаетесь, что не можете выполнить их просьбу, чем если пообещаете и в последний момент откажетесь.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Множество дел, связанных с работой или бизнесом, мешает Вам общаться с друзьями. Приготовьтесь к тому, что придется принимать нелегкое решение — идти на деловое мероприятие или потратить это время на приятное времяпровождение с близкими людьми. Они сейчас не готовы к тому, чтобы Вы отодвинули их на второй план, как было раньше. Поэтому не рассчитывайте, что они от души поддержат Ваши бизнес-начинания. Если Вы обещаете уделить кому-то внимание, будьте твердо уверены, что сдержите слово.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Сегодня Вам не так-то просто будет найти общий язык с окружающими, поэтому участвовать в многолюдных мероприятиях — не лучшая идея. Вы настолько независимы и уверены в себе, что не хотите идти на компромисс, и это может вызвать у окружающих негативные чувства. Однако Ваше видение ситуации очень ценно. В Вашей жизни наступил активный этап, в котором Вы можете воплотить в жизнь свои идеи и планы, над которыми так долго трудились.

Лев

Июль 23 — Август 23

Вам стоит внимательнее присмотреться к своему здоровью и питанию. Ситуация изменилась серьезнее, чем Вы думаете, и сейчас пришло время или отпраздновать свои успехи, или полностью пересмотреть привычки. Если Вы в последнее время слишком много себе позволяли, то сейчас нужно посмотреть фактам в лицо и заняться своей физической формой вплотную. Подумайте о том, как улучшить свой рацион и увеличить физические нагрузки.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

В Вас гораздо больше креативности, чем Вы сами думаете, а сегодня Вселенная наделит Вас энергией, которая обеспечит позитивное отношение к происходящему. И это прекрасно, потому что Вы окажетесь в ситуации, в которой придется очень быстро соображать и находить ответы. Не бойтесь того, что происходит, и Вы даже сможете получить от этого удовольствие. Не беспокойтесь о том, что правильно, а что нет — действуйте так, как считаете нужным. Не ломайте установленные правила, а просто придумайте свои.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Обычно Вы очень толерантно относитесь ко всему, что происходит, но сегодня будете как никогда чувствительны и эмоциональны. Поэтому если не хотите потерять контроль над чувствами, держитесь подальше от людей, которые постоянно испытывают Ваше терпение. Но если Вам не терпится раздуть конфликт и дать волю эмоциям, то можете смело к ним обращаться. Облегчить душу бывает чрезвычайно полезно и приятно.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Люди, которые выражают свое несогласие с Вами, могут очень раздражать, но у них есть право на собственное мнение, даже если оно неверное. Если Вы будете сегодня об этом помнить, то сможете насладиться общением с людьми, чья точка зрения заметно отличается от Вашей. Вы сможете зарядиться энергией в жарких спорах с ними и узнать, почему некоторые люди настолько по-другому воспринимают окружающий мир. Такого рода интеллектуальные столкновения отлично стимулируют Ваш ум.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Запланированные траты — это более чем разумно, а вот от импульсивных покупок необходимо отказаться. В ближайшее время Вам понадобятся деньги, поэтому лучше не тратить их на что попало, а сэкономить. Если потребуется, попросите кого-нибудь из друзей удерживать Вас от ненужных покупок. Они помогут Вам найти бесплатные способы развлечься — например, можно напечь печенья, посмотреть телевизор или почитать книгу.

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