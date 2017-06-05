Подробный гороскоп на понедельник 5 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Не слишком ли много всего происходит сейчас вокруг? Сегодня Вы будете то скучать, то чувствовать, что совершенно выбились из сил, и такие скачки настроения могут сводить с ума окружающих. Но Ваша непредсказуемость будет не только раздражать их, но в то же время и радовать. Поэтому не стесняйтесь своего состояния и не пытайтесь скрывать свои чувства. Выражайте их смело!

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Прилив кристальной ясности поможет Вам решить все чужие проблемы. Окружающие будут обращаться к Вам с вопросами и просьбами о помощи. Отвечайте им максимально честно. Людям, которые Вам небезразличны и которые проходят через сложный период, нужно знать правду. Высказывайтесь открыто — тем самым Вы окажете им куда большую услугу, чем если бы пытались подсластить горькую пилюлю.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Сегодня Вам будет сложно работать с другими людьми. Ваше настроение не совпадает с настроением окружающих, поэтому может возникнуть конфликт. Можете ли Вы изменить себя, чтобы лучше ладить с остальными? Не в этот раз! Следуйте своему настроению, куда бы оно Вас ни привело, а потом уже будете разбираться с последствиями. Велики шансы, что окружающие пойдут Вам навстречу, и Вы сможете одержать победу.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Сегодня удача повернется к Вам другой стороной, и это отличная новость, если в последнее время Вам не везло. И наоборот, если все шло отлично, то полоса везения закончится. В жизни всегда все время от времени меняется, и к этому просто необходимо привыкнуть. Но необходимость менять планы — это не всегда плохо. Часто бывает так, что перемены приводят к еще лучшим результатам, чем первоначальный план. Постарайтесь оценить происходящее по достоинству.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Внимательно следите за тем, что Вам принадлежит, особенно за вещами, необходимыми для работы или учебы. Конечно, Вам решать, одалживать ли кому-то свою любимую ручку, делиться ли своими записями или давать свой ноутбук, чтобы кто-то мог проверить свою почту, но такая щедрость может выйти Вам боком. Не обязательно превращаться в жадину, но убедитесь, что Вам не забыли вернуть то, что Вы кому-то одолжили.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Если Вы будете всегда настаивать, чтобы все было по-Вашему, то можете в итоге остаться в одиночестве. Сегодня лучше согласиться на компромисс, иначе Вы лишь сами себе навредите. Покажите окружающим, что Вы уважаете их желания и признаете, что для того, чтобы получить желаемое хотя бы частично, Вы готовы пойти навстречу. Это вполне естественный процесс. Такой подход сгодится в любых переговорах, в которых Вы будете сегодня принимать участие, будь то на работе, в магазине или на свидании.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Сегодня у Вас появится отличный шанс побольше узнать о культуре, которой Вы всегда интересовались. Удовлетворите свое любопытство, только постарайтесь не перегнуть палку. Не стоит слишком зацикливаться на чем-то новом — это может привести к перенасыщению информацией, и у Вас не будет времени, чтобы получить удовольствие от новых знаний. В Вашей жизни сейчас все идет хорошо — даже лучше, чем Вы ожидали. Вскоре у Вас появится возможность отправиться в путешествие.

Лев

Июль 23 — Август 23

Может показаться, что лучший образ жизни — это постоянно бросаться из одного приключения в другое, но если Вы все время будете изображать из себя супергероя и спасать мир, то у Вас не останется времени на то, чтобы спокойно почитать книжку или поспать. Равновесие — это ключ к счастью, поэтому нужно стараться восстановить баланс. Займитесь этим как можно скорее. Тихие, спокойные моменты жизни приносят не меньше удовольствия, чем яркие и захватывающие приключения. Проверьте сами!

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Каким бы симпатичным Вы ни сочли нового человека, его личность сведет это на нет. Высокомерие — очень отталкивающая черта. Незачем терпеть общество грубого человека, каким бы привлекательным или влиятельным он ни был. Если кто-то демонстрирует свое превосходство, не стесняйтесь высказать свое мнение. Если Вы собьете спесь с заносчивого собеседника, окружающие еще больше Вас зауважают, а они и так уже давно восхищаются Вашим стилем поведения.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Способность поставить себя на место другого человека сделает этот день для Вас гораздо легче. В Вашем окружении есть несколько самоуверенных людей, и если Вы попробуете представить себя в их шкуре, то это поможет совладать с гневом. Вам тяжело понять, каким образом люди приходят к некоторым выводам, но в их образе мышления есть некая логика, хотя и порой очень запутанная. Действуйте по принципу «живи и давай жить другим» и будьте благодарны судьбе за то, что в Вашей жизни есть и более открытые и непредвзятые люди.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Жить на широкую ногу хорошо лишь некоторое время, но рано или поздно это может закончиться падением. Поэтому постарайтесь обуздать свои материальные желания. Конечно, приятно забить шкаф множеством новых вещей, но все ли они Вам действительно нужны? Внимательно смотрите на цены своих потенциальных покупок и следите за временем, проведенным в магазинах. Если будет необходимо, попросите друга удержать Вас от необдуманных покупок.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Порадуйте себя новыми острыми ощущениями! Забудьте на некоторое время о том, чтобы завершить начатые дела, продвинуться вперед в своем новом проекте или произвести на кого-то впечатление. Ваше положение во всех этих вещах отличное, и Вы можете устроить небольшой отдых. Звезды говорят, что сейчас самое время расслабиться и наслаждаться жизнью. Перестаньте так серьезно относиться к происходящему. Окружающие сейчас хотят лишь одного — повеселиться в Вашей компании.

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