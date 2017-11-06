Подробный гороскоп на понедельник 6 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Ваши мысли заняты фантазиями о новых начинаниях, однако сложно найти опору и понять, когда делать первый шаг. Вам может понадобиться помощь близких людей, поэтому поговорите с кем-то, кто точно подскажет Вам верное решение.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Друзья могут не оправдать Ваших ожиданий сегодня, и это сильно расстроит Вас. Однако их вины здесь нет, Вы просто переоценили их возможности. Мы не отвечаем за чужие поступки и не можем их контролировать, а значит, в данном случае не стоит искать крайних.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Вы возлагаете большие надежды на быстрое продвижение по карьерной лестнице. Вы верите, что все делаете правильно, и просто ждете признания и успехов. К сожалению, в данном случае все не так просто, и нужно прилагать больше усилий для того, чтобы получить желаемое. Будьте настойчивы и трудолюбивы, и Вы обязательно продвинетесь на несколько ступенек выше.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Гениальные идеи заполонили Ваш разум, и Вы совершенно не знаете, как правильно распорядиться своими силами. Запишите все свои мысли и попробуйте объединить их. Если это дается с трудом, возьмитесь за реализацию тех замыслов, которые кажутся Вам самыми удачными. Слушайте свое сердце и доверяйтесь интуиции, и Вы обязательно преуспеете в одном из этих начинаний.

Телец

Апрель 21 – Май 21

В одном проекте наконец-то появятся первые успехи. В дальнейшем все будет продвигаться куда быстрее, чем раньше. А все благодаря тому, что Вы поняли главный метод достижения успеха. Запомните его, и в дальнейшем Вы еще не раз будете пользоваться им в различных сферах Вашей жизни.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Перемены не за горами, а значит, самое время расслабиться и принять все, что сегодня с Вами произойдет. Что-то может оказаться пугающим, но Вы должны понимать, что не всегда перемены проходят гладко, и нужно переждать дождь, чтобы увидеть радугу.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Несмотря на то, что сейчас Вы ведете себя крайне уверенно и спокойно, внутри Вы сильно переживаете, ведь сегодня решается очень важный вопрос. Вам нужно сильно постараться, чтобы добиться желаемого ответа от одного человека. Вы долго готовили свою речь и подбирали слова и аргументы, и теперь время настало. Оставайтесь в спокойствии, ведь только в таком состоянии Вам удастся выглядеть убедительно.

Лев

Июль 23 – Август 23

Вы настроены весьма решительно высказать свою позицию окружающим. Однако проблема в том, что Вы пытаетесь донести свои мысли не до тех людей. Вы должны понять, что Вас поймут только единомышленники, поэтому не стоит тратить свои силы на тех, кто даже не пытается услышать Вас.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Несмотря на то, что Ваши обязанности весьма разнообразны, Вы все равно стремитесь как можно больше времени тратить на свою собственную цель. Однако, Вы должны понимать, что каждое действие и каждое занятие приносит свои плоды. Будьте внимательны к деталям, ведь, может быть, все Ваши обязанности, с первого взгляда такие различные, могут иметь много общего и способны помочь Вам в реализации Вашей цели.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

На сегодняшний день у Вас большие планы, и с самого утра Вы полностью посвятите себя работе. Однако, могут произойти непредвиденные обстоятельства, способные слегка поменять планы. Чтобы не растеряться, попробуйте плыть по течению. В данном случае это поможет все уравновесить.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Сегодня Вам легко удается манипулировать другими людьми, чтобы получить желаемое. Однако, это не относится к Вашим материальным нуждам. Вы рискуете потерять серьезную сумму денег, поэтому, прежде чем совершать какую-то покупку, подумайте, действительно ли Вы можете себе это позволить.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Вы полны уверенности в себе, желаете добиться чего-то большего и не собираетесь останавливаться на достигнутом. В какой-то момент Вы столкнетесь с серьезными трудностями, в которых Вам ни за что нельзя сдавать назад. Продолжайте стремиться к своей цели и оставайтесь уверенными в своих силах.

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