Подробный гороскоп на пятницу 17 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Сегодня Вы почувствуете, что кто-то пренебрегает Вашей добротой и отзывчивостью. Кажется, на работе один из сотрудников расслабился, когда понял, что Вы – спокойный человек и можете многое простить. Однако сегодня Вам нужно показать, что не имеет права отлынивать от своих обязанностей. Нужно уметь вовремя ставить людей на место, чтобы они не сели Вам на голову.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Ваша карьера продолжает оставаться одной из главных движущих сил в Вашей жизни, но сегодня Вам будет слегка совестно за возникшее желание провести день немного иначе. Кажется, Вам тяжело разделять свои обязанности и потребности. Но Вы можете это исправить, просто уделив себе немного времени. Проведите вечер так, как Вам захочется, отдохните или прогуляйтесь, и Вы почувствуете, как это расслабляет и закаляет перед рабочими днями.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Вы можете сколько угодно говорить красиво выстроенными предложениями, но не забывайте подкреплять свои слова действиями. Вы видите неплохие возможности в карьерном росте, но прежде чем делиться ими с окружающими, удостоверьтесь, что эти возможности не ускользнут от Вас. Вас могут ждать определенные препятствия на пути к поставленным целям, но главное – не прекращать верить в себя и следовать за мечтой. Только от Вас самих зависит, добьетесь Вы хороших результатов или нет.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Вам кажется, что окружающие Вас не ценят. Отсутствие похвалы за выполненную работу часто расстраивает Вас. Однако сегодня Вам представится возможность сделать хорошее дело, которое просто не сможет остаться незамеченным. Обязательно воспользуйтесь этим шансом, главное не берите на себя всю ответственность, а разделите обязанности. Правильно использовав эту возможность, Вы получите необходимое Вам признание, а окружающие впредь не будут закрывать глаза на Ваши успехи и часто будут обращаться к Вам за помощью.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Сегодня на работе появится новый непредвиденный проект, в который Вам не удастся попасть. Однако Вы не захотите оставаться в стороне. Проявите инициативу, разузнайте детали и самостоятельно займитесь определенными задачами, а потом просто как факт предъявите их начальнику. Он увидит нестандартный подход и обязательно не просто отблагодарит Вас за помощь, но и с удовольствием предоставит возможность принять участие вместе с остальными. Помните: мы в состоянии менять многое, главное набраться мужества и рискнуть.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Честность играет огромную роль в жизни людей. С детства нас учили оставаться открытыми и честными, и Вы всегда соответствуете этому образу порядочного человека. Однако иногда Вам сложно говорить людям правду, потому что Вы боитесь задеть их чувства. К счастью, сегодня Вы с легкостью сможете подобрать слова в одной неприятной ситуации, и человек, который должен узнать правду, ни капли не расстроится. Благодаря Вам этот человек сможет сделать правильные выводы.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

Сегодня Вы пожелаете закрыться в себе и вести себя крайне спокойно, чтобы окружающие не посчитали Ваше поведение слишком агрессивным. Вам очень не хочется выливать свои личные проблемы на рабочем месте, поэтому практически весь день Вы будете молчать, и это вызовет подозрения у всех вокруг. Самым лучшим вариантом для Вас будет разговор с близким человеком. Откройте ему свои переживания и попросите помощи, если нужно. Этот человек обязательно Вас поддержит и утешит.

Лев

Июль 23 – Август 23

Сегодня будет крайне сложно найти баланс между работой и своими потребностями, и все из-за сложности с расставлением приоритетов. Вы можете пожертвовать своим личным временем ради работы, равно как можете пожертвовать своей работой ради личных потребностей. Помните, что наша жизнь – это баланс, который мы сами для себя определяем. Научитесь распределять время правильным образом. Можете вставать раньше или исключить просмотр телевизора по вечерам и заменить его на более интересные и нужные дела. Управляйте своим временем, и Вы никогда не будете нуждаться в дополнительных часах.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Обычно, чтобы добиться успеха, Вы используете свои самые лучшие и проверенные методы. Однако сегодня Ваша стратегия не сработает и придется импровизировать на ходу. Включайте воображение и не пытайтесь опираться на старый опыт. Нужно что-то новое и неожиданное. Подумайте о самых глупых затеях и преобразите их. Помните: рамки существуют только у нас в голове, и только мы можем расширить их и выйти за горизонт наших фантазий. Ограничений нет, и выбор есть всегда – так найдите его!

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Сегодня Вы пожелаете поучаствовать в споре двоих людей как сторонний слушатель. Этот спор может перерасти в агрессивную ссору, и Вы обязаны будете взять на себя ответственность за их примирение. Это будет не так просто, как кажется на первый взгляд, ведь обе стороны уже будут на грани срыва и просто откажутся слушать Вас. Однако Вы знаете, как улаживать подобные конфликты, и сможете потушить пламя ссоры, использовав свой секретный метод – лесть. Попробуйте задобрить каждую из сторон и укажите на их сходства. Оппоненты не смогут устоять перед Вашими комплиментами и вскоре забудут про этот конфликт.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Этот день будет крайне сложным во всех сферах Вашей жизни. Упор необходимо сделать на карьеру, ведь именно Ваше сегодняшнее решение решит Вашу дальнейшую профессиональную судьбу. Будьте настойчивы и не сдавайтесь. Проявив профессионализм, Вы получите желаемое место по щелчку пальцев.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Сегодня Вы будете отвечать за какой-то новый проект. Вам придется сделать все возможное, чтобы заинтересовать окружающих и убедить инвесторов вложиться в него. Тщательно подготовьтесь и сделайте все необходимое, чтобы провести достойную презентацию. Будьте уверены в себе, сохраняйте профессионализм – и Вы добьетесь наилучших результатов.

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