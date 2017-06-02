Подробный гороскоп на пятницу 2 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Если Вас пытаются подбить на серьезные финансовые траты, ни в коем случае не поддавайтесь! Например, если друзья уговаривают Вас пойти в дорогой ресторан, предложите вместо этого заказать пиццу. Если у всех вокруг появилась последняя техническая новинка, кроме Вас, подумайте о том, что зато у Вас осталось больше денег. Вам нужно сейчас удержаться от искушения что-нибудь купить. Используйте свою креативность для того, чтобы сэкономить. Это будет не только полезно для кошелька, но еще и очень увлекательно.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Какие бы задержки в делах сегодня ни произошли, это только к лучшему. Не расстраивайтесь, если кто-то попросит отменить или перенести запланированную встречу. Это имеет не такое большое значение, как Вы думаете. Проявите больше гибкости и постарайтесь подстроиться под обстоятельства — благодаря этому Вы сможете встретить новых людей и обогатиться новым опытом. Не всегда бывает легко смириться с нарушением планов, но в этом есть позитивные стороны. Впустите немного беспорядка в свою жизнь.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Посмотрите, чего Вам не хватает в жизни. Вы не сможете заполнить пустоту, пока не поймете, что именно должно быть на ее месте. Для того, чтобы обрести счастье, необходимо приложить определенные усилия, но все Ваши старания будут сегодня вознаграждены вдвойне. Когда Вы поймете, чего хотите, расскажите об этом окружающим. Это поможет настроиться на позитивную волну, а также позволит окружающим понять, что они могут для Вас сделать.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Ваше исключительное чувство юмора будет сегодня Вашим главным оружием. Используйте его для того, чтобы рассмешить влиятельных людей. Каждый раз, когда Вы это делаете, Ваше самолюбие растет, а уровень позитивной энергии повышается. Счастливое отношение к жизни поможет справиться с любой проблемой, и из каждой ситуации Вы будете выходить победителем. Вы в очередной раз поймете, что для того, чтобы выиграть любую битву, необходимо настроиться на победу.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Если Вы собираетесь отправиться в путешествие или устроить себе долгий отпуск, то сегодня Ваши намерения укрепятся окончательно. Вы будете так погружены в мысли об этом, что будет очень сложно сосредоточиться на работе. Однако не стоит зацикливаться лишь на том, что случится в будущем. Есть вещи, которым необходимо уделить внимание прямо здесь и сейчас. Поэтому постарайтесь не витать в облаках. Вернитесь к работе и сосредоточьтесь. Очень скоро Вы сможете позволить себе расслабиться и наслаждаться жизнью.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Этот день испытает на прочность Вашу способность подстраиваться под обстоятельства. Ваши ожидания не совпадают с намерениями остальных людей, с которыми придется сегодня иметь дело. Более того, они будут не очень-то тактичны в общении с Вами, поэтому переговоры обещают быть нелегкими. Но, может, причина в том, что Вы недостаточно отзывчивы к чужим предложениям? Постарайтесь посмотреть на ситуацию с точки зрения других людей.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Пусть другие люди сегодня сами борются за власть, а у Вас есть более приятные занятия. Не зацикливайтесь на мыслях о работе. Пришло время отдохнуть и хорошо провести время. Если нет возможности отвлечься от работы или учебы, то хотя бы запланируйте какие-то развлечения на ближайшее время. Вечеринки сами по себе не устраиваются! У Вас есть множество отличных идей, и друзья охотно их поддержат.

Лев

Июль 23 — Август 23

Для того, чтобы зарядиться уверенностью в себе, Вам нужно перестать думать о том, как смотрят на Вас другие люди. Звучит противоречиво? Но это не так. Лишь самые неуверенные люди строят свою самооценку на чужом мнении. Оставьте попытки произвести впечатление на окружающих — лучше впечатлите сами себя! Не думайте о том, чего они от Вас ждут. Сделайте что-то такое, что Вас самих заставит собой гордиться, и тогда Ваша самооценка возрастет до небес.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Сегодняшний день будет очень долгим, но полным интересных возможностей, особенно если Вы сейчас находитесь в поиске новых романтических отношений. Если Вы готовы рискнуть, то будете щедро за это вознаграждены. Не бойтесь показать свою уязвимость. Это никоим образом не сыграет против Вас. Напротив, это высоко оценят и будут Вас оберегать. Вы можете построить прочные отношения с кем-то, поделившись своими секретами. Расскажите кому-то о том, что больше никто не знает.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Сегодняшнее забавное недоразумение научит Вас более толерантно относиться к людям, чьи поступки Вы не всегда понимаете. Гораздо легче достичь гармонии, если думать о людях только хорошее. Не стоит сразу подозревать их в чем-то плохом. Если кто-то мыслит и действует иначе, чем Вы, это не проблема, а возможность узнать что-то новое. Открытость ума поможет Вашему личному развитию.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Сегодняшний день будет очень благоприятным для Вас, особенно если Вы собираетесь взяться за новый проект или вступить в профессиональное партнерство. Уроки, которые Вы извлекли из прошлых ошибок, очень сегодня пригодятся и помогут Вам достичь еще больших высот. Нет никакой необходимости торопить события. Пусть все идет, как идет. Наслаждайтесь предчувствием грандиозных перемен к лучшему.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Сегодня Ваша способность видеть правду за нагромождениями лжи особенно сильна. Если кто-то попытается обмануть, Вы не попадетесь на эти уловки! Эти люди, безусловно, заслуживают награду за свои актерские способности и умение выставлять себя в самом выгодном свете. Но если копнуть чуть глубже, то ничего полезного Вы там не найдете. Остальные люди в Вашем окружении наверняка вскоре тоже в этом убедятся. А пока наслаждайтесь, наблюдая за попытками хвастунов обвести всех вокруг пальца — все равно долго это не продлится.

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