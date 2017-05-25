Подробный гороскоп на пятницу 26 мая 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Столько всего будет происходить в Вашей жизни, что поди разбери, за какую нить потянуть первой. К счастью, Вы будете полны энергии и со многими делами расправитесь очень и очень быстро. Другим может показаться, что Вы хватаетесь за все сразу, но это не так. Не сдавайтесь и каждый путь пройдите до конца — в конце Вас ждет награда. Если же понимаете, что столкнулись с мощным сопротивлением, считайте, что это знак остановиться. Ни на кого не давите; поберегите себя.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Звезды советуют Вам начать отдыхать и веселиться уже сегодня. Дуэт Луны и Марса пробудит Пятый Дом любви и творчества и побудит Вас искать удовольствий, а не возможности завершить начатое. Но если поддадитесь искушению слишком рано, кармическое возмездие очень скоро Вас настигнет, требуя доделать брошенные дела. Чтобы ничто не отвлекало Вас от удовольствий, разберитесь с работой, а потом начинайте отдыхать.

Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Неприятно, когда интуиция подводит, но сегодня Вам определенно будет недоставать ясности взгляда. К счастью, есть все шансы прожить приятный день — важно только сосредоточиться на своих личных потребностях. Увы, в норме Вам трудно установить границы, а сегодня влияние Луны и смутного Нептуна напустит еще больше тумана. Впрочем, проявив упорство, Вы справитесь.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Даже если Вам нравится идти в ногу во временем, сегодня осмысление всех перемен потребует от Вас серьезных усилий. Невинная болтовня, которая Вам так по душе, может внезапно перерасти в обсуждение серьезных вещей. Оглядываясь назад, Вы пожалеете о некоторых вещах, но что сделано — то сделано. Примите свершившееся как факт и постарайтесь отнестись к нему позитивно. Правильное отношение — мелочь, изменяющая все коренным образом.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Небольшая победа сегодня усилит Вашу уверенность в себе и обернется большим триумфом. Однако жадность может завести Вас в опасные воды. Не нужно превращать приятный во всех отношениях день в манифест своего превосходства — приняв заслуженную похвалу скромно и с благодарностью, Вы будете гораздо счастливее.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Вы будете энергичны как никогда и буквально очаруете своих друзей и коллег своим остроумием и трудолюбием. Они будут изумлены тем, что Вы так легко можете делать столько дел одновременно — а Вы будете наслаждаться их изумлением и пускать им пыль в глаза дальше. Увы, в конечном итоге Вы рискуете выбиться из сил, но ничего конкретного так и не достичь. Получится много шума из ничего!

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Блеск в Ваших глазах и загадочную улыбку заметит всякий, но Вы не будете спешить поделиться тем, что у Вас на сердце. Очень может быть, что Вы и сами не знаете, отчего так счастливы сегодня — а может быть, наоборот, знаете в точности, но не уверены, что это продлится долго. Так или иначе, важно найти человека, которому можно довериться, излив душу. Разделенная радость только умножается!

Лев

Июль 23 — Август 23

Вроде бы все в порядке, но нет-нет да и вылезет какая-то мелкая неприятность. К счастью, очаровательная Луна в Близнецах, которая будет влиять на Одиннадцатый Дом — Дом дружбы — не оставит Вас решать проблемы в одиночку. Пусть даже компания Вас порой утомляет, сейчас поддержка окружающих будет очень кстати. Пусть общение с людьми станет для Вас источником силы. Как говорится, не имей сто рублей, а имей сто друзей.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Вы захотите насладиться плодами своих прошлых трудов — и плодов этих будет в избытке! Увы, Вас все время будут отвлекать от заслуженного отдыха — и Вы будете браться за предложенные задачи, предвкушая грядущее удовлетворение от трудов праведных. Кроме того, Вы всегда рады попробовать свои силы в новой задаче. Но выбирая новую деятельность, важно руководствоваться здравым смыслом, а не одним только желанием развеять скуку.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Вы будете само внимание и не упустите ни одной интересной возможности, которую может подбросить этот день. Впрочем, ждать с моря погоды — это не о Вас; если ничего интересного не случится слишком долго, Вы сами пойдете на поиски приключений. Положитесь на свое воображение — оно однозначно не подведет. Наслаждайтесь мгновением и не бойтесь воплощать свои самые сумасбродные идеи в жизнь.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Не так уж легко найти свой центр равновесия, когда тебя швыряют из стороны в сторону ветра перемен. Не стоит слишком жестко сосредотачиваться на вероятном успехе, иначе Вы будете то и дело наталкиваться на препятствия. Отпустить контроль для Вас вообще нелегко, но сегодня это будет невероятно трудно. Как ни странно, именно тогда, когда Вы это сделаете, Вы и почувствуете себя максимально расслабленно и уверенно. Залог счастья — умение смиряться с обстоятельствами.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Кое-кто решит на Вас надавить, что Вам совсем не понравится. Вам в целом нравится, когда люди прямо заявляют о своих намерениях и желаниях, но Вы оставляете за собой право на любую реакцию и не потерпите, чтобы Вам указывали, что делать и что чувствовать. Но не стоит активно и громко бунтовать — пусть Ваше сопротивление носит цивилизованный характер. Компромисс — это умение поделить пирог так, чтобы каждый решил, что получает самый большой кусок.

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