Подробный гороскоп на пятницу 9 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Внутри Вас застыл целый океан терпения, что поможет Вам без происшествий выдержать компанию какого-то человека, одно присутствие которого является раздражителем для всех остальных. Если сегодня Вам предстоит командная работа, Вы можете помочь окружающим увидеть, что всегда есть несколько точек зрения на какое-то событие или вещь. С Вашей помощью правильное решение созреет намного быстрее, чем без нее. Возможно, на Ваши плечи ляжет груз ответственности, но он откроет перед Вами новые возможности и перспективы, поэтому постарайтесь сразу увидеть хорошее, прежде чем реагировать на плохое.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Даже если Вас поджимают сроки, Вы должны сделать все возможное, чтобы действовать не спеша и не пороть горячку. Если Вы будете себя подгонять, это не даст никаких гарантий того, что Вы на самом деле будете двигаться быстрее. Если Вы не успеваете что-то сделать самостоятельно, обратитесь за помощью к людям, которые достаточно умны, чтобы ничего не испортить. Не отказывайтесь от поддержки со стороны, ведь она действительно Вам необходима.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Если в отношениях с неким человеком наметился разлад из-за того, что кто-то не хочет уделять Вам достаточно времени, значит пришло время что-то менять и искать общие занятия и интересы. Вы оба должны расширить свой кругозор и найти нечто, что может вас объединить. Спросите у этого человека, что нового он хотел бы узнать и в чем заинтересован, а после этого покажите ему свой список желаний. Если Вы будете достаточно внимательны, Вы найдете как минимум пару дел, которые могут стать общими.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Сегодня Вам будет легко иметь дело с людьми, но не с цифрами. Если речь идет о контрактах, в которых кроется множество мелких деталей и скрытых подвохов, будьте вдвойне внимательны и осторожны. Проверяйте все снова и снова, пока на сто процентов не убедитесь, что не упустили ничего важного. Читайте все, что написано мелким шрифтом. Как известно, чем мельче шрифт, тем больше подводных камней в нем скрывается, а Вам ведь не хочется попасться на чью-то удочку?

Телец

Апрель 21 — Май 21

Вы всегда рады пообщаться с человеком, уровень интеллектуального развития которого не меньше Вашего. Если сегодня Вам удастся встретить такого собеседника, поищите для общения приятное тихое местечко. Шум и гам вокруг явно не способствуют конструктивному диалогу и будут все время Вас отвлекать, а ведь Вы хотите по максимуму насладиться увлекательной беседой и вынести из нее что-нибудь новенькое для себя.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Похоже, ветреный друг, наконец-то, стал более ответственным, и он уже готов выполнять обещания, которые дает. Однако, прежде чем беспрекословно ему доверять, нужно четко очертить границы его поведения, выход за которые будет восприниматься Вами как бунт на корабле. Удивительно, но Ваши условия, скорее всего, не будут сюрпризом для этого человека. Похоже, ваши отношения вступают в новую фазу.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Кто-то, кого Вы любите, в последнее время начал в себе сомневаться. Этому человеку не помешало бы поднять свою самооценку. Многие друзья тоже заметили, что с ним не все в порядке, и сочли, что лучшей кандидатуры, чем Вы, для моральной поддержки не сыскать. Вы можете помочь близкому человеку исправить плачевную ситуацию с самооценкой, и Вы знаете, как это сделать, потому не теряйте ни секунды и принимайтесь за дело. Если возможно, объясните и растолкуйте все, приводя примеры из личного жизненного опыта. Так будет лучше.

Лев

Июль 23 — Август 23

Независимо от того, как много дел Вы планировали сделать сегодня, постарайтесь на этом не зацикливаться. Если будете держать в голове слишком много мелких деталей, они превратятся в кашу, и Ваш мозг попросту будет перегружен, что не лучшим образом отразится на Вашем настроении. Этот день имеет огромный потенциал и может оказаться весьма приятным, так что не стоит его портить. Постарайтесь не усложнять некоторые вещи и не пытайтесь сделать что-то именно так, как Вы хотите. На данный момент это невозможно, потому не стоит стремиться к недостижимому идеалу.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Используйте свое тепло, чтобы растопить ледяную броню человека, с которым Вы общаетесь почти каждый день. Это сложная, но увлекательная задача, к которой Вы должны подойти весьма ответственно. Напишите ему милую записочку или скажите пару комплиментов. Считайте, что это Ваш последний шанс достучаться до него, потому что так и есть на самом деле. Но если никакой реакции с его стороны по-прежнему не будет, это уже не Ваши проблемы, ведь Вы сделали все, что могли.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Сегодня хороший день, чтобы серьезно поговорить с другом или любимым человеком, который в последнее время ведет себя несколько странно. Спросите между прочим о том, что нового произошло в его жизни, и послушайте, что он Вам скажет. Постарайтесь вывести этого человека на откровенность и не реагируйте слишком бурно на его слова. Как только он почувствует, что Вы не будете сердиться и критиковать его, он сразу же откроет Вам истину.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Некая флиртующая энергия ворвется в Вашу жизнь, как внезапно налетевший порыв ветра. Никто не сможет устоять перед Вашим обаянием и противиться Вашему шарму — даже те люди, которые раньше казались Вам каменными глыбами. В целом, этот день обещает быть крайне увлекательным и интересным. Запомните, что все любят комплименты, а никто не может говорить их так искусно и изысканно, как Вы.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Ваши слова могут быть неправильно истолкованы сегодня, потому что у Вас в голове крутится слишком много мыслей. Дважды подумайте перед тем, как что-то сказать, и убедитесь, что говорите это нужному человеку. Прежде чем отправлять кому-то электронное сообщение, прочтите его, а уж потом нажимайте кнопку «Отправить». И, кстати, не забудьте удостовериться, что адрес введен правильно. Вам грозят большие неприятности, если Вы не будете внимательны и осторожны.

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