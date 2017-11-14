Подробный гороскоп на среду 15 ноября 2017

Каждый день на страницах сайта КерчьИНФО в разделе «Гороскопы» мы публикуем свежий гороскоп на каждый день. Как сложится день, нам расскажут знаки зодиака и звезды, которые для каждого человека формируют свой гороскоп.

Козерог

Декабрь 22 – Январь 20

Похоже, Вы сильно встревожены какой-то мыслью, отчего страдает Ваша производительность. Вы нуждаетесь в поддержке, и, к счастью, можете обратиться за ней к близкому человеку. Поговорите по душам и откройте ему свои переживания. Ваш товарищ обязательно поможет Вам найти правильное решение.

Водолей

Январь 21 – Февраль 19

Вас не покидает желание добиться карьерных высот, однако на данном этапе Вы руководствуетесь общественным мнением. Изначально Вашей целью было личное рвение, но потом Вы начали прислушиваться к окружающим и начали поддаваться их влиянию. Помните: все, что Вы делаете, Вы делаете для себя. А значит, чужое мнение не должно Вас беспокоить. Постарайтесь объяснить эту позицию тем, кто пытается Вами манипулировать, и продолжайте действовать в одиночку. Так Вы добьетесь лучших результатов и будете точно уверены в том, что успех принадлежит только Вам. Никто не вправе диктовать Вам свои условия.

Рыбы

Февраль 20 – Март 20

Похоже, сложившаяся ситуация требует серьезных размышлений. Соберитесь с мыслями и сделайте определенные выводы. Можете обратиться за помощью к другу или вспомнить похожие ситуации из прошлого, которые дали Вам ценный опыт. Путем долгих размышлений Вам удастся сделать нужные выводы и прийти к правильному решению.

Овен

Март 21 – Апрель 20

Сегодняшний день обещает много конфликтных ситуаций. Помимо мелких ссор с незнакомыми людьми, Вы можете в разговоре с Вашим другом перейти на повышенные тона. Проблема в том, что комментарий Вашего друга на личную тему сильно затронул Вас, и теперь вы будто соревнуетесь друг с другом. Однако такой разговор ни к чему хорошему не приведет. Постарайтесь вовремя пресечь конфликт, чтобы избежать ненужных обид.

Телец

Апрель 21 – Май 21

Вы не привыкли ссориться по мелочам, однако сегодня Вам придется как следует разобраться в одном деле, и без конфликтов, вероятно, не обойтись. Дело в том, что кто-то может задеть Вас за живое, и это может спровоцировать ответную реакцию, неожиданную для Вас самих. Главное – не горячитесь и не подливайте масло в огонь ответными комментариями и критикой. Чем быстрее Вы обернете эту ситуацию в шутку, тем быстрее все поутихнет, и обиды будут забыты.

Близнецы

Май 21 – Июнь 21

Ваши дружеские отношения кажутся неустойчивыми, поскольку обязательства, связанные с работой, делают ваши встречи все более редкими. Несмотря на то, что Вы с товарищем очень привязаны друг к другу, и кажется, что он понимает Вас с полуслова, в данной ситуации стоит объясниться перед ним. Найдите время для друга и покажите ему, как сильно дорожите им. Объясните свою ситуацию, и тогда друг обязательно поймет и поддержит Вас.

Рак

Июнь 22 – Июль 22

В коллективе на работе может появиться новый человек. Это будет или новый коллега, или начальник, который с первого взгляда выглядит очень надменным и уверенным в себе. Вам не нравятся такие люди, и Вы можете повести себя непрофессионально, высказав свое недовольство и недоверие или даже устроив показательную сцену. Однако не стоит судить человека по его одежке. Попробуйте пообщаться с ним, выяснить интересы и просто поинтересуйтесь различными мелочами. Вы убедитесь, что первое мнение бывает обманчивым, и вскоре станете хорошими друзьями.

Лев

Июль 23 – Август 23

Сегодня Вашей энергии хватит на всех, ведь Вы готовы на многое и искренне радуетесь новым задачам. Любое дело, за которое Вы возьметесь, будет интересным для Вас. Покажите себя наилучшим образом, работайте на износ и выполняйте свои обязанности с улыбкой. Важный человек заметит Вас и сделает определенные выводы. Не исключено выгодное предложение по работе.

Дева

Август 24 – Сентябрь 23

Несмотря на Вашу абсолютную уверенность в собственных финансах, стоит более избирательно подходить к покупкам. Сейчас не стоит тратить деньги впустую и совершать необдуманные финансовые сделки, лучше экономьте и откладывайте. В будущем Вы будете рады, что приняли такое решение. В скором времени Вам может понадобиться кругленькая сумма для одного проекта, поэтому лучше начать заранее ее собирать.

Весы

Сентябрь 24 – Октябрь 23

Иногда люди могут садиться Вам на шею, привыкнув, что Вы многое прощаете. Вам не сложно помогать всем, кто попросит, но зачастую Вы просто не замечаете чрезмерной наглости со стороны некоторых личностей. Только вот в сегодняшней ситуации Вы должны проявить стойкость и показать свой характер тем, кто попытается Вами манипулировать. Таким образом, Вам удастся пресечь подобное поведение и поставить таких людей на место. Возможно, Вам даже удастся избавиться от личностей, которым от Вас постоянно что-то нужно, и в результате с Вами останутся только самые близкие и ценящие Вас люди.

Скорпион

Октябрь 24 – Ноябрь 22

Вам предстоит принять важное решение, которое будет напрямую зависеть от Вашего настроения. Вам необходимо забыть о негативе вокруг, вычеркнуть все проблемы, чтобы сосредоточиться на работе и достижении целей. Вероятно, первое время будет сложно, ведь Вам нужно перебороть себя и победить хандру. Однако великая цель поможет добиться умиротворения, и вскоре Вы получите желаемое.

Стрелец

Ноябрь 23 – Декабрь 21

Похоже, Вы задумали нечто грандиозное! Вам очень давно хотелось порадовать своих друзей, и план почти готов. Первым шагом будет полная отстраненность от них в течение дня. Однако они не знают Ваших намерений и могут неправильно все понять. Придется объяснить свой замысел, чтобы избежать недоразумений и обид. К сожалению, сюрприз испортится, но зато не пострадают отношения.

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