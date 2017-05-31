Подробный гороскоп на среду 31 мая 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Вот уже несколько лет в Вашей жизни назревает коренная метаморфоза. Настало время буквально пересоздать себя с чистого листа. В целом Вы чувствуете, что эта внутренняя работа отдаляет Вас от людей, но сегодня появится редкая возможность поговорить с кем-то по душам. Разговор будет нелегким — но и не чересчур тяжелым. Не упустите шанс проявить свое истинное «я». Одна из важнейших вещей в жизни — установить общение с другими без страха и лицемерия.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Ваше текущее духовное обновление сегодня запустит еще одну трансформацию, катализатором которой, скорее всего, станет нечто, что Вы прочли, или некий разговор. Правильные слова коснутся глубинных струн Вашей души и сильно на Вас повлияют. Не ищите, с кем бы поделиться новым опытом — лучше как следует обдумайте его и проживите. Размышление даст Вам необходимую почву для взращивания результатов открытия. Поместив семена в свое подсознание, Вы позволите воображению проделать важнейшую работу.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Сегодня Вы будете ощущать особую связь с друзьями и коллегами — как если бы Вы и они были частью друг друга, или вас объединял некий заговор. Не пытайтесь побольше сделать собственными силами — Вы нынче призваны учить других. Самосознание не происходит в вакууме — для него нужно ощутить себя частью мощного целого. Расширяйте свои знания вместе с кругом общения.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Вы будете знать, что нужно сделать, но знать — одно, а делать — совсем другое. Признание на работе покажет, что Вы идете верным путем — но, пожалуй, делаете это слишком медленно. Сопротивления Вы не встретите, но путь придется прокладывать самостоятельно. В какой-то момент Вы пожалеете о том, что выбрали быть пионером — но подумайте о том, какие открытия таит неизведанное! Быть первопроходцем всегда нелегко.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Вас будет не удержать — а все потому, что Вы будете говорить прямиком от сердца. Мощный Плутон в гармонии с хитроумным Меркурием в Вашем знаке поможет Вам упрямо держаться избранного пути. Тем не менее, Вы будете для себя и самым строгим критиком. Прислушивайтесь к голосу рассудка — даже если он велит изменить Ваш образ действий сообразно с ситуацией. Импровизируйте, адаптируйтесь, побеждайте.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Многое из того, что Вы делаете сегодня, можно квалифицировать как отвлекающий маневр, попытку скрыть нечто, о чем Вы не хотите говорить. Увы, правда так или иначе откроется, особенно если рядом с Вами есть человек, который умеет слушать, не осуждая. Вы даже почувствуете облегчение, когда начнете этот разговор. Заход на неизведанную территорию может оказаться окольной дорогой к раю земному.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Ваша сегодняшняя уверенность поможет начать разговор, за который Вы никак не решались взяться. Можно даже не придумывать сложные стратегии — просто начните говорить. Не всегда речь нуждается в сценарии и подготовке. Именно спонтанность придаст Вашим словам ту силу убеждения, которую другие люди не смогут проигнорировать. У Вас появятся преданные единомышленники. Сегодня лидерство зиждется на умении влиять, а не на проявлениях власти.

Лев

Июль 23 — Август 23

Сегодня люди будут внимательно к Вам прислушиваться, как если бы Вы каким-то образом могли улавливать колебания духа времени и просто повторяли то, о чем говорит эфир. Но аудитория Ваша ненадежна, и стоит только использовать вновь обретенную суперсилу в своекорыстных целях, как она отвернется от Вас. Не пытайтесь искать личную выгоду — используйте поддержку Вселенной, чтобы принести добро всем. Если Ваши действия побуждают людней мечтать, учиться, меняться к лучшему, Вы и есть настоящий лидер.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Вы начнете свой день с кипучего энтузиазма и только потом осознаете масштаб стоящей перед Вами задачи. К счастью, Вы достаточно стойки для того, чтобы поработать как следует. Креативные порывы могут отвлекать Вас от работы, которую надо делать здесь и сейчас. Избегайте поверхностных взаимодействий и не отвлекайтесь. Но помните, что занятость и результат — это не одно и то же. Не тратьте время попусту. Чем скорее начнете, тем раньше закончите.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Сегодня Вы не побоитесь поднять тему, которая раньше пугала окружающих. Ваш позитивный настрой поможет им наконец обсудить ее. Вы словно будете выключать и включать свой шарм по желанию, что сделает Вас незаменимыми в переговорах. Чрезмерная уверенность в собственной правоте может заставить Вас позабыть о том, что общение — это улица с двусторонним движением. Следите за тем, чтобы все могли высказать свое мнение. Когда Вы говорите, то только повторяете то, что уже знаете. А когда слушаете — можете узнать что-то новое.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Вам захочется открыть новые измерения в личной жизни, коснувшись тем, которые могут все перевернуть с ног на голову. Углубившись в вопрос, который раньше был чуть ли не табу, Вы сможете установить более прочную и доверительную дружбу. В общении с давним другом или возлюбленным/возлюбленной открытие уязвимости может стать началом творческой трансформации. Общение для отношений — все равно что вода для цветка.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Вас сегодня будут занимать вопросы бизнеса, особенно если Вы переживаете о своем финансовом положении. К счастью, светила вплотную займутся изменением Вашей жизни к лучшему — важно только не упустить свой шанс. Установите новые цели, пересмотрите свои приоритеты. Превратите безумные идеи обогащения в четко продуманный план. Может оказаться, что в первую очередь Вам нужно поработать над повышением собственной самооценки. Без духовного богатства материальное мало что значит.

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