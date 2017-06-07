Подробный гороскоп на среду 7 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Похоже, Вам совершенно не хочется быть серьезными, несмотря на то, что на Ваших плечах лежит определенный груз ответственности. Причудливый Меркурий сейчас находится в знаке ветреных Близнецов, и его влияние делает Вас легкомысленными и непостоянными. В одну минуту Вы будете уверены, что необходимо поступить именно так, а в другую уже будете думать совершенно по-другому. Каждый раз, когда Вы попытаетесь сконцентрироваться на делах, что-то интересное будет отвлекать Ваше внимание. Перестаньте сопротивляться неизбежному — все равно сегодня не может идти речи ни о какой производительности.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Забудьте о своих старых обязательствах и сосредоточьтесь на том, что происходит здесь и сейчас. Вероятно, Вам придется немало потрудиться, чтобы достичь желаемых целей, однако, помня о том, какая награда Вас ждет в конце пути, Вы сумеете со всем справиться в максимально сжатые сроки. Появление на Вашем небе спонтанного Меркурия призывает Вас отказаться от четкого планирования и действовать по наитию. Не бойтесь самовыражаться — это подарит Вам незабываемые моменты.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Все, чего Вам будет хотеться, это остаться дома и поваляться в своей уютной постельке, несмотря на то, что сегодня рабочий день. Ваши близкие могут подумать, что Ваше желание укрыться от всего мира связано с Вашей внутренней дисгармонией, однако это не так. Просто Вам необходимо подумать о чем-то важном. К счастью, влияние рационального Меркурия поможет Вам настроиться на правильный лад, и Вы сможете со всем разобраться, не меняя привычный образ жизни. Не обращайте внимания на то, что думают другие, во всем слушайте свое сердце.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Похоже, Вы пытаетесь зажечь свечу одновременно с обоих концов, и Вас совершенно не смущает тот момент, что ее крайне неудобно держать. Метания из крайности в крайность — привычное дело для адреналинщика Овна, и появление на Вашем небе коммуникативного Меркурия еще больше усилит Вашу энергичность и необузданность. Однако, прежде чем хвататься за новое дело, постарайтесь убедиться, что Ваш меганасыщенный график позволяет Вам это сделать. Поверьте, новая задача принесет Вам намного больше удовольствия, если предварительно Вы разберетесь с уже начатыми проектами.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Сегодня Вам придется запастись терпением, которое поможет Вам спокойно дождаться подходящего момента для начала активных действий. Несмотря на то, что Вы захотите остаться в стороне от спора, разгоревшегося между двумя близкими Вам людьми, в какой-то момент Вам все-таки придется высказать свое мнение относительно волнующего их вопроса. Только не растекайтесь мыслью по древу — постарайтесь высказаться максимально коротко и нейтрально. Возможно, Ваши слова станут ключевыми и смогут успокоить бушующие страсти.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Вас окружает так много возможностей, что Вам совершенно не хочется останавливаться на чем-то одном. Однако настойчивый Меркурий, появившийся на Вашем небе, все-таки вынудит Вас сделать выбор и начать работу над новым проектом. Пересмотрите привычные методы работы, которые раньше действительно помогали Вам достигать поставленных целей, а сейчас уже не имеют никакого смысла. Продумайте новые методы, которые смогут повысить Вашу эффективность. Позвольте себе отвлечься от долгосрочных планов и сосредоточьтесь на том, чего Вам хочется здесь и сейчас. Не позволяйте Вашим страхам и надеждам на будущее украсть наслаждение настоящим.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Похоже, Ваши мысли разбегаются в разные стороны, и Вы можете совершенно выбиться из сил, пытаясь сосредоточиться на чем-то одном. Все дело в том, что Меркурий, оказавшийся на Вашем небосклоне, бросил тень на Ваши конечные цели, и теперь Вы совсем запутались и не знаете, куда двигаться дальше. Вы и сами толком не понимаете, что сейчас с Вами происходит, поэтому не стоит требовать понимания Вашего нынешнего состояния от близких. Вряд ли кто-то из них обладает даром ясновидения. Постарайтесь попридержать свои чувства и эмоции при себе, пока полностью в них не разберетесь.

Лев

Июль 23 — Август 23

Сегодня Вы почувствуете, что Вашему близкому другу или родственнику что-то от Вас нужно, однако при это он будет молчать, как партизан. Конечно, Вы достаточно умны и прозорливы, чтобы попытаться догадаться о его скрытых желаниях, однако в этот раз у Вас вряд ли получится. Вы рискуете сделать неправильные предположения и в результате очень разочароваться, когда не увидите отклика со стороны того, кому пытаетесь помочь. Единственный выход их сложившейся ситуации — просто абстрагироваться. В конце концов, человек сам должен сказать о том, что ему нужно.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Похоже, Вы не знаете, за что хвататься, ведь Ваше внимание привлекает такое множество удивительных вещей. Сегодня на Вашем небосклоне появится Меркурий, который заставит Вас тщательно взвешивать все «за» и «против», прежде чем принимать окончательное решение, о чем бы ни шла речь. Вам придется потратить немало сил, чтобы оценить все открывающиеся перед Вами возможности, особенно если дело касается Ваших долгосрочных целей. К счастью, у Вас достаточно времени на то, чтобы хорошенько все обдумать.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Как давно Вы позволяли себе мечтать? Дайте волю своей фантазии и представьте себе свое радужное будущее в самых мельчайших подробностях. Не бойтесь показаться легкомысленными, витая в облаках и строя воздушные замки. Этот день особенный: все сегодняшние иллюзии завтра могут стать реальностью. Будьте готовы к тому, что в Вас проснется неутолимая жажда приключений. Если бы у Вас была возможность, Вы бы сию же секунду бросились собирать чемоданы. Это все проделки энергичного Меркурия, который проходит сейчас через Ваш знак.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Сегодня Вы можете быть поражены, обнаружив свои неосознанные желания. Не торопитесь делать выводы. Просто прислушайтесь к своим внутренним порывам. Сообразительный Меркурий сейчас находится в знаке любопытных Близнецов, и их тандем будет оказывать на Вас ощутимое воздействие, усиливая Ваше природное стремление всегда докапываться до самой сути вопроса. Конечно, что может быть важнее для целеустремленных Скорпионов, чем разгадать все загадки и выведать все секреты? Вот и начните с себя и своего внутреннего мира.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Самая незначительная встреча может вызвать в Вас целую бурю эмоций. Общительный Меркурий проплывает по Вашему небу, смещая акцент с Ваших инициатив в отношениях на Ваши реакции на поступки людей. Сегодня практически ничего не будет зависеть от Вас. Не пытайтесь вернуть себе бразды правления — так Вы только усложните себе жизнь. Просто расслабьтесь и поиграйте по чужим правилам. Поверьте, таким образом Вы получите намного больше удовольствия.

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