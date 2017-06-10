Подробный гороскоп на субботу 10 июня 2017

Козерог

Декабрь 22 — Январь 20

Ваше будущее принадлежит Вам и только Вам, так что не позволяйте никому влиять на Ваши надежды и желания или говорить Вам, какие цели Вы должны перед собой ставить. Эти люди не знают, что Вам нужно, даже если считают себя самыми умными. И хотя тот факт, что они пытаются навязать Вам свое мнение, Вас крайне раздражает, сказать им об этом Вы не сможете. Будьте терпеливы и пожалейте их. Они сами не являются хозяевами своей жизни, а потому и пытаются похозяйничать в чужой.

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Водолей

Январь 21 — Февраль 19

Зачем бороться с предрассудками, если хотите начать некий инновационный проект? Просто делайте свое дело и не обращайте внимания на то, что Вам говорят окружающие. Времени у Вас, как всегда, катастрофически не хватает, потому не мешкайте. Не ждите с моря погоды и берите инициативу в свои руки. Поверьте в себя, и любая сфера Вашей жизни будет поддаваться корректировке — стоит Вам только захотеть что-то исправить. Но прежде чем выработать в себе подобный позитивный настрой, Вам придется пройти долгий путь разочарований.

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Рыбы

Февраль 20 — Март 20

Если сегодня Вы не сделаете все, что запланировали на этот день, не стоит огорчаться и расстраиваться по этому поводу. Нет смысла биться головой о стену, гораздо лучше совершить тактический маневр отступления и временно признать свое поражение. Сделайте небольшую паузу, отдохните и поразмыслите над текущими задачами и проблемами. Эта передышка даст Вам возможность развить свои навыки терпения и сделать много дел по дому. Научитесь принимать, как есть, те вещи, которые Вы на данный момент не в силах изменить.

Овен

Март 21 — Апрель 20

Неважно, какова Ваша жизненная философия, на данный момент Вы должны быть открыты для новых идей и людей. Некая персона, имеющая огромное влияние в Вашей профессии, может помочь Вам двигаться дальше, но она не разделяет Ваши взгляды на некоторые вещи. Примите это и проявите максимальную гибкость, чтобы изменить свою точку зрения относительно тем, которые являются камнем преткновения в общении с этим человеком. Попробуйте найти компромисс, который бы устроил вас обоих.

Телец

Апрель 21 — Май 21

Ваше стремление увеличить банковский счет и приобрести больше материальных благ сегодня пойдет на убыль, а Ваша социальная жизнь наоборот будет наращивать темп. Это идеальное время для Вас и Ваших друзей, потому что есть масса увлекательных вещей, которыми вы можете заняться вместе и переключить свое сознание на помощь людям. Кстати, можете попробовать заняться волонтерством, сделав таким образом этот мир чуточку лучше.

Близнецы

Май 21 — Июнь 21

Возможно, сегодня Вам стоит больше флиртовать с интересными Вам людьми и наговорить кучу комплиментов тем, кто при одном своем появлении заставляет Вас краснеть от смущения. Нет ничего плохого в том, чтобы сказать кому-то нечто приятное. Это подарит хорошее настроение этому человеку, а заодно и Вам. Будьте щедры на комплименты и чаще улыбайтесь — даже незнакомцам. Никто не говорит, что флиртовать нельзя и подобная манера общения обязательно должна стать поводом для предложения руки и сердца. Просто отдыхайте и дарите окружающим радость с помощью приятных слов.

Рак

Июнь 22 — Июль 22

Люди могут говорить, что им без Вас не справиться, но так ли это на самом деле? Разве они не могут обойтись без Вас только в этот раз? Задумайтесь по этому поводу, ведь Вы не можете каждый раз бросаться сломя голову им на помощь по первому зову. Вы должны правильно расставлять приоритеты и не забывать, что забота о себе — это не эгоизм, а вполне нормальная потребность. Слишком много людей думают, что Вы прибежите к ним по взмаху их руки. Докажите им, что они ошибаются.

Лев

Июль 23 — Август 23

Независимо от того, насколько сильны Ваши убеждения, Вы должны быть открыты для перемен. В Вашей жизни появится кто-то, кто имеет абсолютно другой стиль мышления. Возможно, у Вас возникнет мысль не воспринимать эту личность всерьез, но не поддавайтесь такому искушению. Этот человек является силой, с которой нельзя не считаться, а потому Вам стоит послушать, что он говорит и как убеждает людей в своей правоте. Вы могли бы многому у него научиться, поскольку вы видите один и тот же мир по-разному.

Дева

Август 24 — Сентябрь 23

Вас ждут дивиденды от кармических инвестиций, которые Вы вложили за последнее время. Люди будут всячески благодарить Вас за добрые дела. Этот день будет полон приятных сюрпризов и подарков, которые напомнят Вам, насколько внимательны Вы были к окружающим. В целом, люди подарят Вам множество позитивных эмоций и свою любовь, что придаст Вам энергии и сил на новые свершения.

Весы

Сентябрь 24 — Октябрь 23

Перед тем, как высказать все, что Вы думаете, когда кто-то будет делать нечто на первый взгляд возмутительное, Вам стоит дважды подумать. Попробуйте взглянуть на происходящее с иной точки зрения. Некоторые детали, которые для Вас не имеют абсолютно никакого значения, могут быть серьезным аргументом для кого-то еще. Постарайтесь быть максимально объективными и не позволяйте консерватору внутри Вас заставить Вас принять необдуманное решение.

Скорпион

Октябрь 24 — Ноябрь 22

Все факты, которые Вам нужны, сейчас прямо перед Вашим носом, а это значит, что Ваши позиции сильны, как никогда. В то время как все остальные пытаются выяснить, что же такое происходит, Вы сможете узреть истину сквозь весь творящийся вокруг хаос. Ваша способность видеть и сортировать данные, чтобы найти необходимое, просто невероятна, и она поможет Вам сэкономить время, деньги и нервы. Вас ждет удача.

Стрелец

Ноябрь 23 — Декабрь 21

Вас будет переполнять позитивная энергия, но найти подходящее место, чтобы ее использовать, скорее всего, Вы не сможете. Никто из Ваших близких не нуждается в Вашей помощи и поддержке, поскольку у них все под контролем? и дела идут как нельзя лучше. Так что же делать с избытком энергии? Упражняйтесь! Это не значит, что Вам придется идти в тренажерный зал и гонять себя до седьмого пота. Просто подольше погуляйте в ближайшем парке или устройте пробежку. После этого Вы будете прекрасно себя чувствовать.

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